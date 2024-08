A- A+

Metrô do Recife Metrô do Recife ficará sem funcionar aos domingos a partir do próximo dia 25 Interdição acontece devido a obras de manutenção corretiva da via e os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife

O Metrô do Recife ficará sem funcionar aos domingos, por tempo inderteminado, a partir do próximo dia 25 de agosto.





A informação foi divulgada pela CBTU, que explicou que a interdição acontecerá por causa do início das obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul).

A companhia esclareceu também que a interdição aos domingos acontece por causa do dia ter um fluxo menor de pessoas utilizando o serviço.

Apesar da interdição, o Metrô continuará funcionando normalmente de segunda a sábado, das 5h às 23h.

