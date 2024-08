A- A+

MUSICAL Orquestra Criança Cidadã se apresentará pela primeira vez em Camaragibe nesta quinta (22) A apresentação, aberta ao público e com entrada gratuita, acontece às 15h, no Cine Teatro Bianor Mendonça Carneiro, no bairro da Vila da Fábrica

O concerto do Grupo de Percussão, aberto ao público e com entrada gratuita, será prestigiado por alunos da rede pública municipal de ensino.

O concerto

A primeira parte da apresentação terá a participação de alunos solistas, com e sem acompanhamento de piano, interpretando peças escritas para vibrafone, xilofone e marimba. A segunda parte é dedicada aos instrumentos com peles (tom-tons, bombo, caixas e tímpanos).

Na terceira, instrumentos de cordas e sopros se integram à percussão sinfônica e antecipam o número final: uma rara performance de percussão corporal.

Os talentos

Coordenado pelo professor Enoque Souza, o Grupo de Percussão da OCC é focado no aperfeiçoamento técnico e artístico de instrumentos percussivos populares e eruditos.

O professor Jadson Dias, que irá reger o concerto ao lado do maestro José Renato Accioly, resume a concepção do espetáculo em Camaragibe:

“O público pode esperar um repertório repleto de músicas bastante expressivas e emocionantes executadas por conjunto formado por adolescentes e jovens entusiasmados e com muita vontade de trocar essa energia com a plateia", afirmou o professor.

O Grupo de Percussão é focado no aperfeiçoamento técnico e artístico de instrumentos percussivos populares e eruditos. Foto: Mike Torres/Ascom OCC.

Nova apresentação

A Orquestra Criança Cidadã retorna ao Cine Teatro Bianor Mendonça Carneiro no dia 29 de novembro, com suas orquestras infantil e infantojuvenil.

Enquanto a data não chega, o projeto social de educação musical trabalha nos preparativos para o concerto em comemoração ao aniversário de 18 anos da OCC, no Teatro de Santa Isabel, no dia 10 de setembro.

O calendário completo de apresentações da Orquestra Criança Cidadã está disponível no site do projeto social.

A Orquestra Criança Cidadã

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

