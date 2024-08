Orquestra composta por crianças e adolescentes é atração da festa da padroeira de Glória do Goitá

A- A+

A Orquestra de Câmara da ONG Giral, composta por crianças e adolescentes filhos de agricultores subirá ao palco neste domingo (18), a partir das 20h, como uma das principais atrações da festa da padroeira de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.





A Orquestra de Câmara, formada por 28 músicas e os maestros Leonardo Oliveira e Jonatas Araújo, será acompanhada pelo corpo de balé da Giral, resultado das oficinas de dança que buscaram despertar talentos nas comunidades atendidas em vários projetos de inclusão social.

A iniciativa é da ONG Giral, uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que articula pessoas e parcerias para atender crianças, adolescentes, jovens e suas famílias com iniciativas e formações que contribuem para o desenvolvimento humano, educacional, cultural e local, em municípios do interior pernambucano.

Turnê “Nossos Sonhos Movem o Mundo”

A Orquestra de Câmara da Giral irá o espetáculo “A Vida de Aruana” que faz parte da turnê “Nossos Sonhos Movem o Mundo”.

Além da apresentação em Glória do Goitá, o grupo também deverá se apresentar no Ponto Cultural BB (do Banco do Brasil) no Bairro do Recife Antigo, em outros lugares públicos da Capital, além de passar por Olinda, Camaragibe, Ipojuca, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros, Caruaru e outros municípios do Estado.

O evento contará a história da personagem que atravessa o Estado do Sertão ao Litoral, revisitando clássicos eruditos e da música popular nordestina.

“O que desejamos é proporcionar uma experiência cultural enriquecedora, mostrando que tudo é possível para quem se dedica de coração a um instrumento musical e à música”, destacou o presidente da Giral, Leonildo Moura.

Para o jornalista Agamenon Porfírio, coordenador do Projeto Meninas e Meninos da Alegria (que integra aulas de instrumentos musicais clássicos e balé), a turnê encoraja o sentimento de pertencimento e autoestima dos jovens participantes.

“O que desejamos é que todos tenham a opção de seguir carreira nas artes com criatividade, disciplina e amor à cultura”, declarou.

Antes de partir para sua primeira turnê, a Orquestra de Câmara da Giral apresentou-se no Teatro Santa Isabel, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro Universitário Frassinetti do Recife (UNIFAFIRE), no Circuito de Música de Câmara de Pernambuco e na Câmara de Vereadores do Recife, onde recebeu Menção Honrosa.





