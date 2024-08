A- A+

LITERATURA João Kaveto, escritor angolano, lança livro no Recife "No Banco - Os Valores de Ngunji à mesa dos Drongos" marca estreia do autor na literatura

O escritor angolano João Kaveto vem ao Recife para lançar o livro “No Banco - Os Valores de Ngunji à mesa dos Drongos”. Ele cumpre agenda na cidade nos dias 20 e 22 de agosto.

No dia 20, o escritor apresenta sua obra no auditório da pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, às 19h. Depois, ele lança o livro em evento na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, no dia 22, a partir das 18h.

Publicado pela editora Viseu, “No Banco” narra a trajetória de Ngunji, que vê sua família perder tudo em um incêndio causado por uma bomba, à época em que dois partidos políticos reivindicam vitória eleitoral em Angola.

Empresário e gestor de profissão, dedica-se a essas atividades há mais de 15 anos. Apaixonado pela literatura, ele estreou como escritor com “No Banco”.

Veja também

MERCADO AUDIOVISUAL Noronha2B: Fernando de Noronha sedia fórum de cinema