CONCERTO Orquestra Sinfônica do Recife: concertos de agosto começam nesta quarta-feira (14) Gratuitas, as apresentações acontecem no Teatro de Santa Isabel

A primeira de quatro apresentações da Orquestra Sinfônica do Recife neste mês de agosto, começa nesta quarta-feira (14), às 20h, no Teatro de Santa Isabel - espaço que também vai receber os demais concertos do conjunto - declarado Patrimônio Cultural do Recife - marcados para os próximos dias 15, 27 e 28.



Com acesso gratuito - os bilhetes são distribuídos no teatro uma hora antes do espetáculo e podem também ser retirados no site do Santa Isabel - os concertos serão ministrados pelo maestro Lanfranco Marceletti Jr.

Seis peças

Para as apresentações desta quarta (14) e quinta (15), o programa preparado por Lanfranco vai percorrer da valsa vienense ao jazz americano.





Serão executadas as peças: “Die Fledermaus Overture”, de J. Strauss; “Concerto para Contrabaixo”, de Vanhal; “Fantasia sobre a ópera Freischütz para flauta e orquestra”, de Taffanel; “Meditation from Thais para violino e orquestra”, de Massenet; “Concerto para Oboé”, de R. Strauss; e “Rhapsody in Blue para piano e orquestra”, de Gershwin.

Já para os concertos dos dias 27 e 28, será apresentado outro repertório.



Apresentações especiais

Os concertos da Orquestra Sinfônica do Recife vão contar com a participação de cinco músicos pernambucanos. São eles:



Antonino Tertuliano (contrabaixo), em “ Concerto para Contrabaixo”; James Strauss (flauta), na peça de Taffanel; Clóvis Pereira Filho (violino), em “Meditation from Thais para violino e orquestra”; Isaac Duarte (oboé), na composição assinada por R. Strauss; e Maria Clara Fernandes (piano), em “Rhapsody in Blue para piano e orquestra”.





Serviço

Concertos de agosto da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR)

Quando: Quarta-feira (14) e Quinta-feira (15); Terça-feira (27) e Quarta-feira (28), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Acesso gratuito, com ingressos distribuídos na internet e na bilheteria do teatro

