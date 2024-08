Festival de Ópera de Pernambuco: quinta edição começa no dia 23 de agosto; veja programação

A- A+

ÓPERA Festival de Ópera de Pernambuco: quinta edição começa no dia 23 de agosto; veja programação Quinta edição do evento conta com três óperas, no Teatro de Santa Isabel

O Festival de Ópera de Pernambuco (FOPE) chega à quinta edição de 23 de agosto a 8 de setembro. Na programação, que ocupa o Teatro de Santa Isabel, serão apresentadas três ópera.

A abertura do festival será com a estreia de “O Menino Maluquinho”, composição inédita do maestro Wendell Kettle, idealizador e diretor artístico do FOPE. Apenas crianças cantam e atuam neste espetáculo, que já é a terceira ópera inspirado no personagem de Ziraldo.

Outro destaque da programação é “A Princesa do Catete”, composição de Euclides Fonseca (1854-1929), de 1883, com libreto do escritor pernambucano Carneiro Vilela (1846-1913. A obra faz parte do acervo da Biblioteca José Antônio Gonsalves de Mello, do Instituto Ricardo Brennand.



Encerrando o V FOPE, será encenado “O Elixir do Amor”, ópera de Gaetano Donizetti (1797-1848). A produção contará com cantores do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.



A realização do evento é da Academia de Ópera e Repertório e da Sinfonieta da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com incentivo do Funcultura para duas óperas.

Confira a programação do V FOPE:

"O Menino Maluquinho" - dias 23/08 (19h), 24/08 (17h e 19h) e 25/08 (16h e às 18h) | Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

"A Princesa do Catete” - dias 29/08, 30/08 e 31/08 (20h) e 01/09 (19h) | | Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)

"O Elixir do Amor" - dias 05/09, 06/09 e 07/09 (19h) e 08/09 (18h) | | Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Serviço:

V Festival de Ópera de Pernambuco

De 23 de agosto a 08 de setembro

No Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos a partir de R$ 30, apenas na bilheteria do teatro



