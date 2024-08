A- A+

SAMBA Fundo de Quintal faz show no Recife neste sábado (10), em comemoração ao Dia do Advogado Grupo musical é uma das atrações do Samba da Advocacia, que ocorre no Catamaran

O grupo Fundo de Quintal faz show no Recife neste sábado (10). A apresentação ocorre às 16h, no Catamaran, em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado no dia 11 de agosto.

No último domingo (4), o Fundo de Quintal se apresentou em Pesqueira, no Agreste do Estado. O grupo foi uma das atrações do Festival Pernambuco Meu País.



Com quase 50 anos de estrada, a banda promete subir ao palco do Catamaran com os seus maiores sucessos. No repertório, estão garantidos clássicos do samba e do pagode, como “Sonho Meu”, “Vou Festejar”, “O Show Tem Que Continuar” e “A Amizade”.

Fundado na década de 1970, no Rio de Janeiro, o Fundo de Quintal já contou com artistas como Jorge Aragão e Arlindo Cruz em sua formação. Atualmente, o grupo é composto por seus fundadores Bira Presidente, Sereno e Ademir Batera, além de Júnior Itaguay, Márcio Alexandre e Tiago Testa.



Além do Fundo de Quintal, outras atrações vão animar o “Samba da Advocacia”. Estão confirmados no evento os grupos Nosso Samba, Samba pra Geral e o DJ Ariel Copetti, que se apresentará nos intervalos.

Serviço:

“Samba da Advocacia”, com Fundo de Quintal

Neste sábado (10), a partir das 16h

No Catamaran (Cais de Santa Rita, S/N, bairro de São José)

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no site Bilheteria Digital



