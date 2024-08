A- A+

show Iniciadas as vendas de ingressos para o show de Roberto Carlos no Recife O "Rei" se apresentará dia 8 de novembro, no Classic Hall

No próximo dia 8 de novembro, o “Rei” Roberto Carlos chega ao Recife para mais um show, no Classic Hall, em Olinda. E uma notícia para os fãs: já começaram oficialmente as vendas de ingressos para a apresentação.

Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket e custam a partir de R$ 250.

Uma das novidades é que, além de cadeiras individuais e camarotes, o evento tem opção de mesa para 4 pessoas.

A recomendação é que os interessados garantam suas entradas o quanto antes, para não perder a oportunidade de assistir a um dos maiores nomes da música nacional ao vivo.

Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música brasileira, retorna ao palco do Classic Hall trazendo seu repertório clássico que inclui hits como "Detalhes", "Emoções" e "Como é Grande o Meu Amor por Você".



SERVIÇO

Roberto Carlos no Recife

Quando: 8 de novembro de 2024, a partir das 19h

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 250, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Veja também

CONDE SÓ BREGA Conde Só Brega está internado e cancela agenda de shows dos próximos dias