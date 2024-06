A- A+

luto Chrystian lembrou conselho de Roberto Carlos ao pai em última entrevista Cantor sertanejo, Chrystian, que morreu aos 67 anos nesta quarta-feira (19), lembrou em entrevista a Danilo Gentili o apoio dado pelo Rei no início da sua carreira

O sertanejo Chrystian, ex-dupla sertaneja de Ralf, que morreu na noite desta quarta-feira aos 67 anos, de depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, fez sua última aparição pública no programa "The Noite", talk show de Danilo Gentili, no SBT.

A entrevista foi gravada junto a outras duas referências da música sertaneja, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Concidentemente, a entrevista foi ao ar no mesmo momento em que foi anunciada a morte do cantor, no início da madrugada desta quinta-feira (20).

Em um trecho da entrevista divulgado pelo SBT, Chrystian lembra de quando apresentava o programa de TV "Piguinho de Gente", em Goiânia, e recebeu ninguém menos que Roberto Carlos:

— Eu tinha sete anos e apresentava o programa, fazia dublagem do (palhaço) Carequinha. Roberto Carlos lançou "Calhambeque" e, como (o programa) tinha muita audiência, ele foi lá cantar — recordou o cantor. — Ele conheceu meu pai, e ele falou o seguinte: "Seu Mário, tem que levar esse menino para São Paulo. Aqui ele já chegou onde tinha que chegar, lá ele vai se dar muito bem". E deu o endereço dele, que morava na época na Conselheiro Neves. Meu pai ficou todo empolgado.

Em seguida, o cantor lembrou o apoio dado pelo Rei em seu início de carreira:

— Fomos para São Paulo, para a casa dele. Estávamos conversando, e ele falou: "Seu Mário, seu filho vai demorar um pouco (a fazer sucesso). O que você vai fazer até lá, sabe fazer alguma coisa"? — contou Chrystian. — Ele disse que sabia dirigir e Roberto perguntou se tinha carteira de motorista, ele falou que não. Ele deu dinheiro para meu pai tirar a carteira. Meu pai foi motorista do (cantor da Jovem Guarda) Wanderley Cardoso por um tempo, e o Roberto sempre me incentivando."

Veja a última apresentação do cantor na TV:

O apresentador do SBT, Danilo Gentili, afirmou nas redes sociais que “por coincidência ela (a entrevista) foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito”. O programa comemorou os 60 anos de carreira do cantor.

“Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com@chrystiancantora entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e@renatoteixeira. Nos divertimos muito!”, disse o apresentador

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que "sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", lembrando que ele "dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos".

“Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontra-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado#chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim", concluiu Gentili.

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 200, anunciando a separação definitiva em 2021.

Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Leia a íntegra da nota da família de Chrystian:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos

