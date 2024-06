Chrystian recebeu uma homenagem aos 60 anos de carreira no momento em que sua morte foi anunciada

A- A+

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. No mesmo momento em que foi anunciada a morte do cantor, no início da madrugada desta quinta-feira, foi exibida em televisão uma entrevista e homenagem para ele com a participação de Renato Teixeira e Sérgio Reis.

O apresentador do SBT, Danilo Gentili, afirmou nas redes sociais que “por coincidência ela (a entrevista) foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito”. O programa comemorou os 60 anos de carreira do cantor.

Veja a última apresentação do cantor na TV:

“Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com@chrystiancantora entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e@renatoteixeira. Nos divertimos muito!”, disse o apresentador

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que "sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", lembrando que ele "dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos".

“Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontra-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado#chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim", concluiu Gentili.

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 200, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Leia a íntegra da nota da família de Chrystian:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através

