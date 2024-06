A- A+

trajetória Chrystian: entenda separações da dupla sertaneja com Ralf e "divergências de opinião" Os irmãos, Chrystian e Ralf, tiveram uma parceria musical que durou 40 anos e terminou, de forma definitiva, em 2021

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. O cantor foi, durante 40 anos, membro da dupla com o irmão Ralf, com quem teve algumas divergências ao longo da carreira. Após uma breve separação entre 1999 e 2001, os dois só deram um fim na parceria definitivamente em 2021.

A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

De acordo com o relato do próprio Chrystian, eles não se distanciaram por conta de brigas e, apesar das "divergências de opinião", as separações não foram motivadas por conflitos. Contudo, a dupla “não ia bem” há algum tempo. Também não de é hoje que a dupla “ensaia” um término. Em 1999 os irmãos chegaram a anunciar o fim do trabalho juntos.

Essa primeira separação não durou muito tempo, já quem em 2001 retornaram aos palcos juntos. Inclusive a união foi selada com o lançamento do CD “De Volta”, bem sugestivo.

Já em 2021, a separação aconteceu por outra motivação. Em entrevista à TV Record, Chrystian disse que assinou contratos para seguir carreira sozinho: "Eu assinei um contrato por cinco anos para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa".

“Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões, como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava resolvendo. O meu desejo a princípio era fazer uma paralela, mas aí tem divergências do caminho que acaba que acabam dificultando as coisas. Às vezes facilitam, mas tem muita coisa que dificulta.

Luto da família

A família do cantor confirmou o falecimento e lamentou a perda de um "querido esposo, pai e artista". A assessoria do artista havia confirmado que ele havia dado entrada na unidade de saúde e que o quadro exigia "repouso imediato e tratamento especializado", sem revelar o diagnóstico.

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que "sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", lembrando que ele "dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos".

Leia a íntegra da nota da família de Chrystian:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos

