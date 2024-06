Esposa de Chrystian era fã dele antes de casar

A- A+

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. A família do cantor confirmou o falecimento e lamentou a perda de um "querido esposo, pai e artista".

Repleto de publicações sobre a família no Instagram, Chrystian frequentemente aparecia em fotos e trocava declarações de amor com a esposa Key Vieira. Os dois se conheceram nos bastidores de um show da dupla na cidade natal da mulher, em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, e permaneceram juntos por 29 anos.

Em um vídeo publicado pelos dois na rede social, Key diz que 'foi atrás dele' depois de se apaixonar pela visão do cantor no palco. Após uma interação em que Chrystian jogou para ela uma toalha usada na apresentação, Key, que vendia perfumes importados na cidade, disse que precisava descobrir qual era a fragrância usada pelo cantor, mas tudo era uma desculpa só para se aproximar do sertanejo.

No relato, ela ainda conta que foi até o hotel em que ele estava hospedado e disse ao produtor da dupla que tinha um recado de um amigo de infância de Chrystian, o que era realmente verdade.

"Eu já tinha visto o Chrystian, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Aí quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele, parada nele. Eu só via o Chrystian, eu só ficava vendo ele. Eles tinham comprado um monte de flor vermelha, tipo Roberto Carlos, assim, para jogar para as fãs. E aí, o Chrystian pegou todas aquelas flores e jogou na minha mesa", conta Key Vieira.

