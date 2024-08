Suspeito de ataque a Taylor Swift planejou dirigir carro contra 20.000 fãs em show em Viena

A- A+

Os dois suspeitos presos na quarta-feira por suspostamente planejar um ataque terrorista durante um show da cantora americana Taylor Swift em Viena, na Áustria, planejavam dirigir um carro contra a multidão de 20 mil pessoas antes de iniciar seu ataque, informou o jornal local Kurier, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Os serviços de inteligência austríacos (DSN) informaram nesta quinta-feira que um dos suspeitos, um jovem de 19 anos, confessou que planejava um ataque suicida para “matar um grande número de pessoas”. O suspeito teria era seguidor do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Os organizadores suspenderam três shows agendados para esta semana em Viena após a polícia informar na quarta-feira a prisão de duas pessoas, incluindo o jovem de 19 anos acusado de planejar um ataque a um dos eventos. As autoridades austríacas informaram que o jovem, cidadão austríaco, era originário da Macedônia do Norte e tinha “jurado lealdade” ao ISIS. Ele foi preso numa operação especial na Baixa Áustria, perto da capital Viena.

"Ele confessou tudo e declarou que pretendia cometer um ataque com explosivos e facas"declarou em conferência de imprensa o diretor dos serviços de inteligência (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. "Seu objetivo era cometer suicídio e matar um grande número de pessoas, hoje ou amanhã, durante o show."

Ainda segundo o diretor-geral de segurança pública da Áustria, Franz Ruf, o suspeito de 19 anos havia coletado produtos químicos que poderiam ter sido usados para fazer uma bomba, informou o Guardian.

Ruf disse que havia evidência de "ações precatórias concretas", entre elas, substâncias químicas e "engenhocas técnicas" que foram encontradas na casa do suspeito na cidade de Ternitz, próximo à fronteira com a Hungria. A mídia local, citada pelo jornal, disse que o jovem havia roubado os produtos químicos de uma empresa metalúrgica local, onde ele trabalhava.

O segundo suspeito é um “jovem de 17 anos” que foi “contratado durante vários dias por uma empresa terceirizada que prestaria serviços ao estádio durante o concerto” desta quinta-feira, acrescentou Haijawi-Pirchner. O mais jovem dos acusados estava na área do “estádio” quando foi detido.

As autoridades prometeram reforçar as medidas de segurança e controles à entrada do estádio, algo que não foi suficiente para tranquilizar os organizadores que anunciaram na quarta-feira a suspensão dos concertos.

O anúncio causou confusão entre os fãs da cantora, conhecidos como “Swifties”.

Taylor Swift, de 34 anos, estava programada para se apresentar a partir desta quinta-feira em Viena, no Estádio Ernst Happel, como parte de sua turnê europeia “Eras”, que começou em maio na cidade de Paris.

