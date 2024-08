A- A+

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS "Janeiro de Cenas Curtas": mostra que integrará próxima edição do JGE, está com inscrições abertas Mostra vai selecionar 16 cenas de artistas pernambucanos e será uma novidade para edição de 2025 do Janeiro de Grandes Espetáculos

Artistas independentes, grupos e coletivos pernambucanos interessados em participar da 31ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, podem realizar inscrições para o "Janeiro de Cenas Curtas" - mostra competitiva que será novidade do JGE em 2025.



Com edital e ficha de inscrições disponíveis no site do festival, os interessados têm até 12 de setembro para participar, apresentando pequenas cenas ou esquetes teatrais com duração de até 12 minutos - e mínimo de duas pessoas no elenco.

Serão ofertadas 16 vagas nas categorias: Melhor Cena Curta, Melhor Direção de Cena Curta, Melhor Ator de Cena Curta, Melhor Atriz de Cena Curta e Melhor Técnico de Cena Curta.





Premiações

Com Comissão de Seleção formada por Paulo de Castro, produtor-geral do JGE, Paulo de Pontes, integrante da Gerência de Programação do festival e pelo produtor cultural Jorge Féo, o júri também vai contar com o diretor teatral Albemar Araújo e a produtora Suzana Costa.



Os selecionados vão se apresentar no Teatro Barreto Júnior, no Pina, nos dias 18 e 19 de janeiro.

Os vencedores nas categorias Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Técnico receberão premiação em troféu.



Já em Melhor Cena Curta, os três primeiros lugares ganharão também gratificação em dinheiro.

Projetos aprovados para o Janeiro

Com edital lançado em maio último pela realizadora do festival, a Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), projetos inscritos para vaga no JGE 2025 já foram aprovados. São eles

Categoria Teatro para Infância e Juventude



"Para Não Dormir", Cutia Coletiva (Recife)

"Lua, Estrela e Baião", Tapete Voador (Recife)



Categoria Teatro Adulto



"Salto", Bote de Teatro (Recife)



"Ao Paraíso", Coletivo Flutuante (Recife)



Categoria Teatro - Interior



"Querida Gina", Cia Artística Avani Lopes (Santa Cruz do Capibaribe) - Adulto



"O Livro da Alegria", Pirilampos Produções e Entretenimento (Recife) - Infância e Juventude

Categoria Circo



"Circo Sciense - Do Mangue ao Picadeiro", Trupe Circus (EPC) - Recife



"Em Busca de um Emprego", Cia. Anasalada de Variedades (Recife)

Categoria Dança



"Labor", Coletivo Outros Ares de Dança (Paulista)



"Itaêotá", Grupo Totem (Recife)

Categoria Música

"Estesia", Estesia (Recife)

"Tributo Armorial - Camerata Pernambucana", Camerata Pernambucana (Recife)

Categoria Teatro para Infância e Juventude

"Para Não Dormir", Cutia Coletiva (Recife)

"Lua, Estrela e Baião", Tapete Voador (Recife)

Categoria Teatro Adulto

"Salto", Bote de Teatro (Recife)

"Ao Paraíso", Coletivo Flutuante (Recife)

Categoria Teatro – Interior

"Querida Gina, Cia. Artística Avani Lopes (Santa Cruz do Capibaribe) -Adulto

"O Livro da Alegria", Pirilampos Produções e Entretenimento (Recife) - Infância e Juventude

Categoria Circo

"Circo Sciense - Do Mangue ao Picadeiro", Trupe Circus (EPC) - Recife

"Em Busca de um Emprego", Cia. Anasalada de Variedades (Recife)



Categoria Dança



"Labor", Coletivo Outros Ares de Dança (Paulista)

"Itaêotá", Grupo Totem (Recife)

Categoria Música

"Estesia", Estesia (Recife)

"Tributo Armorial - Camerata Pernambucana", Camerata Pernambucana (Recife)

Serviço

"Janeiro de Cenas Curtas", dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos

Inscrições abertas até 12 de setembro no site www.janeirodegransdesespetáculos.com

Informações: [email protected]

Veja também

celebridades Cíntia Chagas anuncia separação de Lucas Bove três meses após casamento