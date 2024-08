Inscrições para festivais de dança e de teatro do Recife serão abertas na próxima semana

A- A+

Interessados em participar das próximas edições dos festivais de Dança e de Teatro do Recife, podem realizar as inscrições dos eventos - marcados para outubro e dezembro - a partir dos próximos dias 23 e 26 de agosto, respectivamente para o 27º Festival Internacional de Dança do Recife e para o 23º Festival Recife do Teatro Nacional.



As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.culturarecife.com.br. Por lá também, as convocatórias e seus anexos podem ser consultados.

Cada proponente poderá ter até dois projetos aprovados em cada um dos festivais.



As propostas vão ser analisadas em duas etapas: documental e artística - sendo esta última realizada por uma comissão técnica formada por pareceristas.





Orientações e esclarecimentos podem ser obtidos no Núcleo de Cultura Cidadã (Pátio de São Pedro, Casa 39), tanto por telefone (81) 3224-3674// (81) 9 9321-1517, sendo este último também WhatsApp.



Presencialmente o atendimento se dá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Dança

A 27ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife, realizada entre os dias 18 e 27 de outubro, terá as inscrições abertas - para espetáculos inéditos e não inéditos, exposições, performances e produções audiovisuais relacionadas à linguagem da dança - de 23 de agosto a 4 de setembro.

Serão aceitas propostas formatadas para teatros e também para palcos não convencionais, a exemplod de praças e ruas da cidade.



Proponentes que participaram das edições de 2022/2023 do Festival não poderão inscrever-se.

A convocatória destina-se a artistas, companhias, coletivos e grupos de dança de todo o território nacional, pessoa física ou pessoa jurídica (incluindo MEI).

Dúvidas relacionadas ao processo de inscrição podem ser sanadas através do e-mail: [email protected].

Teatro

Já a 23ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional, marcado para acontecer entre os dias 21 de novembro e 1º de dezembro, terá suas inscrições iniciadas no próximo dia 26 de agosto, seguindo abertas até 9 de setembro.



De produções cênicas a performances de teatro de rua a teatro de bonecos, entre outros, o festival vai contemplar programações para públicos adultos e infanto-juvenis. Rodas de conversa e oficinas também integram a agenda.

