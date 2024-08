A- A+

NELSON GONÇALVES Cristina Amaral eterniza Nelson Gonçalves em show no Teatro do Parque Apresentação, neste domingo (11), marca a gravação do DVD do projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves"

Ouvir Nelson Gonçalves (1919-1998) e nos dias atuais, segue como deleite a ouvidos apurados e exigentes de uma Música Popular Brasileira, que foi compilada pelo cantor gaúcho por sentimentalismos extremados e desvarios do coração - externados por uma voz tecnicamente irretocável (e inesquecível).



Tomar para si o cancioneiro de Nelson, sob o incremento, inclusive, de suas vestimentas - e em classe e estilo - é missão para poucos. E neste rol seleto está a artista pernambucana Cristina Amaral, que estreou com show em 2019 o projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves" e neste domingo (11), Dia dos Pais, retorna aos palcos novamente para celebrar a obra de Antônio Gonçalves Sobral, dessa vez no Teatro do Parque e para gravação de DVD.









No palco, além de sua banda, Cristina recebe as participações especiais de Roberta Campos, Cezzinha, Lourdinha Oliveira e Mevinha Queiroga, convidados que se unem à cantora e compositora de Sertânia, no Sertão pernambucano, para em mais um feito, celebrar o boêmio.

O cantor Conde Só Brega também estava escalado para o show, mas internado em decorrência de uma broncopneumonia, teve suas participações em apresentações do fim de semana, canceladas.



Especificamente para a gravação do DVD, a faixa que seria levada por ele com Cristina, será posteriormente produzida em estúdio.





"Está sendo um imenso desafio e um enorme prazer homenagear esse ícone. É lindo ver e ouvir o público cantando todas as canções, que são atemporais. É impossível não relembrar boas histórias através das canções dele”, ressalta Cristina Amaral.

O Show

Previsto para 1h30, o show - com produção e cenografia assinadas por Saulo Aleixo - que marca a gravação do DVD "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves" fará um passeio pela carreira do cantor carioca, cuja repertório era marcado por composições de, entre outros, Herivelto Martins e Adelino Moreira, este último um parceiro inseparável.

Em revisitas que permeiam do samba ao jazz e à MPB, Cristina Amaral se impõe no palco, reverberando clássicos como "Naquela Mesa", "A Volta do Boëmio", "Fica Comigo Esta Noite", "Chão de Estrelas" e "Normalista", dentre outras canções.

“Cresci ouvindo Nelson, me pegava cantando suas músicas aleatoriamente (...)", declara Cristina, que também já empreendeu palcos afora exaltando a cantora Núbia Lafayette em 2017, com o projeto “Para Núbia, com amor, Cristina”.

Serviço

Cristina Amaral, em gravação do DVD "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves"

Quando: Domingo (11), 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 9 9670-4857

Veja também

BRIGA Em Paris para ver o Jogos Olímpicos, Travis Scott é preso por briga