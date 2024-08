A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana: Dado e Bonfá em "As Quatro Estações", Joanna e Grupo Magiluth são destaque no "findi" Os próximos dias também são de muitos shows, exposições, espetáculos de teatro e estreias no cinema

Agosto segue no embalo de shows - de samba, rock, MPB e afins - além de espetáculos teatrais, cinema e exposições diversas, na vibe "fica em casa quem quer".



Da Mostra de Cinema Espanhol, no Teatro do Parque e com acess gratuito, a shows do Festival Pernambuco é Meu País - que neste fim de semana está em Caruaru, no Agreste - o roteiro também celebra os pais que tem neste domingo, 11 de agosto, uma data para chamar de sua.



Para eles, tem forrobodó na Casa da Matuta e gravação do DVD da cantora Cristina Amaral, em mais um capítulo do espetáculo "Uma Saudade Chamada Nelson", ocasião em que celebra, no Teatro do Parque, um dos nomes mais marcantes da Música Popular Brasileira e, decerto, de uma geração de pais.



Bora, então, curtir o "findi"?

CINEMA

Mostra de Cinema Espanhol

Quando: até 27 de agosto

Onde: Cine Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito (ingressos distribuídos uma hora antes do início da exibição)

Informações: @institutocervantesrecife

"Mais Pesado É o Céu"

SINOPSE: Com Matheus Nachtergaele. Após acolher uma criança abandonada, Teresa (Ana Luiza Rios) conhece Antônio (Matheus Nachtergaele) e os dois iniciam uma jornada pelas estradas. O passado em comum, para eles, são as memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa. A vida é sonho, mas o futuro é a incerteza.

Direção: Petrus Cariry

"É Assim Que Acaba"

SINOPSE: Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado – uma alma gêmea, talvez? – retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni

"Borderlands"

SINOPSE: Lilith (Cate Blanchett), uma infame caçadora de recompensas com um passado misterioso, retorna para o lugar onde cresceu, Pandora, o planeta mais caótico da galáxia. Sua missão é encontrar a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo, Atlas (Edgar Ramírez). Lilith forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados – Roland (Kevin Hart), um mercenário experiente em uma missão; Tiny Tina (Greenblatt), uma feroz pré-adolescente; Krieg (Munteanu), o protetor musculoso de Tina; Tannis (Curtis), o cientista excêntrico que já viu de tudo; e Claptrap (voz de Jack Black), um robô esperto. Juntos, esses heróis improváveis devem combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos para descobrir um dos segredos mais explosivos de Pandora. O destino do universo está nas mãos deles. O filme é baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos.

Direção: Eli Roth

SHOWS/EVENTOS

Festival Pernambuco é Meu País

Com Lenine, Academia da Berlinda e Dilsinho

Quando: Sexta-feira (9)

Acesso gratuito



Dia dos Pais no RioMar Shopping

Com show de Nando Cordel

Quando: Sexta-feira (9), 19h

Onde: Praça de Alimentação (Piso L3)

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Joca & Uana

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 21h30

Omde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá, em "As Quatro Estações"

Quando: Sexta-feira (9), 22h30

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Virtual

Informações: (81) 3427-7501



Banda Expresso ao Passado, Will Nuance e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (9), 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

R$ 25

Informações: (81) 3223-2390

Rock na Veia, com Papaninfa e Parachutes

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 21h

Onde: Dowtow ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Saraus das Pretas

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 19h

Onde: Ocupação O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @oposteoficial

Projeto Seis e Meia, com Joanna

Abertura com Pabllo Moreno

Quando: Sexta-feira (9), 18h30

Onde: Teatro do Parque- Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata

Quando: Sexta-feira (9)

Onde: Pátio de Eventos (Centro da cidade)

Com Luan Santana, Ãvine Vinny, Michel Brocador, Voadores do Forró e Nathy Lima

Acesso gratuito

Festival Pernambuco é Meu País

Com Zé do Estado, Forró na Caixa, Mestrinho e João Gomes

Quando: Sábado (10)

Acesso gratuito

Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata

Quando: Sábado (10)

Onde: Pátio de Eventos (Centro da cidade)

Com Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Day Aráujo e Lucas Soar

Acesso gratuito

Forró dos Pais

Com Damião Mota e Renato Sertos

Quando: Sábado (10), 20h

Onde: Casa da Matuta - Rua Nossa Senhora de Fátima, 255, Jardim São Paulo

Informações: (81) 9 9970-0674

Livro, Café e Psicologia: "Pais: Como Lidar com os Filhos da Tecnologia"

Quando: Sábado (10), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Baile da Rainha

Com Nega do Babado e Kelvis Duran

Quando: Sábado (10), 22h

Onde: 100% Brasil - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

Samba da Gê, com Gerlane Lops

Quando: Sábado (10), a partir das 15h

Onde: Deck Capibaribe - Rua Delfim, 248, Brasília Teimosa

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @deckcapibaribebar

Sambinha do Plaza

Em homenagem aos pais

Quando: Sábado (10) e Domingo (11), a partir das 16h

Onde: Plaza Shopping (Jardim Piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: (81) 3265-8100

Show da turnê "Vênus #netuno Tour", com Day Limns

Quando: Sábado (10), 21h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 no site Uhuu

Informações: @daylimns

Seu Pereira e Coletivo 401

Quando: Sábado (10), 19h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @casa.astral

Studio 54 - Revoval Anos 70s e 80s

Edição Especial Recife

Quando: Sábado (10), a partir das 21h

Onde: Espaço 219 - Rua do Apolo, 219, Cais do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 3204-7756

Edinho Queirós & Banda

Com Maciel Melo e Gustavo Travassos, entre os convidados

Quando: Sábado (10), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 9812-7276

The Beats

Quando: Sábado (10), a partir das 23h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Ladies Rock Fest, com a Banda Tamar

Quando: Sábado (10), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 9 9649-2776 (WhatsApp)

Nena canta Lula Queiroga e Lenine

Quando: Sábado (10), 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Samba da Advocacia

Com Fundo de Quintal e outras atrações

Quando: Sábado (10), 16h

Onde: Catamaran - Cais de Santa Rita, s/n, Bairro de São José

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9973-4077

Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata

Quando: Domingo (11)

Onde: Pátio de Eventos (Centro da cidade)

Palhaço Chocolate e Tio Bruninho

Acesso gratuito

Festival Pernambuco é Meu País

Com Joanah Flor, Filipe Cato (canta Gal), Ana Carolina e Maria Gadú

Quando: Domingo (11)

Acesso gratuito

"Uma Saudade Chamada Nelson", por Cristina Amaral

Quando: Domingo (11), 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 9 9670-4857

Recital de Piano, com o pianista Jorge Saraiva

Quando: Domingo (11), a partir das 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos a partir de R$ 10 na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

Dose Convida - 8° Edição

Com Diablo Angel entre as atrações

Quando: Domingo (11), 17h

Onde: Beerdock - Rua Maria Carolina, 273, Boa Viagem

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @beerdock_recife

TEATRO

"Miró - Estudo n° 2", com o Grupo Magiluth

Quando: Sexta-feira (9) e Sábado (10). às 20h e Domingo (11), às 17h

Onde: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro) - Rua Treze de Maio, 455

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3216-1728

Henry e Klauss - Show de Ilusionismo

Quando: Sábado (10), às 14h, 17h e 20h30 e Domingo (11), às 16h e 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 4042-8400

"Histórias do Balacobaco", Ocupação O Poste

Quando: Sábado (9), 16h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @oposteoficial

"Eu Te Amo"

Com Juliana Martins e Sérgio Marone

Quando: Sábado (10), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9670-4857

Camareira de Motel

Quando: Sábado (10), às 20h30 e Domingo (11), às 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Planeta Doce, com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (11), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES



“Centenário de Abelardo da Hora”

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Quando: Até 11 de agosto

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no site Outgo

Informações: www.shopping-guararapes.com



"Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 15 de agosto

Onde: RioMar Shopping/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site Bilheteria Digital, no app RioMar Recife, no quiosque do RioMar no Piso L2 e na bilheteriada exposição

Informações: @riomar_recife

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

“Silêncio Retumbante”, de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: a partir deste sábado (10), e até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

