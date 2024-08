A- A+

PARALISAÇÃO Greve de ônibus: Grande Recife pede circulação de 70% da frota em horários de pico; sindicato difere Veículos devem circular com 70% da frota programada para agosto entre as 5h e 9h e das 16h às 20h

Após a confirmação da greve geral dos rodoviários, marcada para começar na próxima segunda-feira, dia 12, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) pediu pelo funcionamento parcial da frota regular programada para o mês de agosto.

De acordo com a empresa, 70% dos ônibus estabelecidos na frota regular do mês devem seguir operando entre os horários considerados de maior movimento de usuários, ou seja, das 5h às 9h e das 16h às 20h.

Nos demais horários, deve ser mantido o percentual de 50%.

A medida, segundo o Grande Recife, deverá "reduzir os transtornos e prejuízos maiores à população".

O ofício, endereçado ao presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana, Aldo Lima, esclarece considerar o "caráter essencial da prestação do serviço público, razão pela qual não se pode permitir a paralisação total".

O documento alega que uma greve total provocaria "danos irreversíveis à coletividade" e deixaria os paredista sujeitos à "aplicação de penalidades cabíveis, na hipótese de descumprimento da legislação vigente"

O que diz o Sindicato?

À Folha de Pernambuco, Josival Costa, Secretário do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana, a categoria só avaliará propostas e pedidos feitos por meio de uma ordem judicial.

"Precisamos que um órgão imparcial, como é a força judicial, avalie a situação estabeleça o que é melhor. No momento, não vamos responder aos pedidos daqueles que estão do outro lado", disse a respeito do Grande Recife.

O presidente da entidade, Aldo Lima, afirmou que o grupo ainda está aberto para ouvir novas propostas da Urbana-PE, que representa as empresas de ônibus.

"A categoria rejeitou a proposta da Urbana porque ela não abarca as necessidades do trabalhador. Ainda não fizeram nova proposta, mas estamos abertos a conversar. Se fizerem alguma proposta para nós, vamos conversar com a categoria para ver o próximo passo", destacou.

Em documento enviado na quarta ao Grande Recife, o sindicato ressaltou que "o conflito ainda pode ser evitado, se o CTM - como Poder Concedente/Cessionário -, a secretaria de Mobilidade e, consequentemente, a Governadora Raquel Lyra, se dispuserem a intermediar uma negociação séria e respeitosa com os trabalhadores".

Vera Cruz protesta

Na manhã de ontem, rodoviários estacionaram ônibus e interditaram ruas do Centro do Recife para cobrar direitos de motoristas da Vera Cruz, empresa que desistiu de operar as linhas do transporte público na região, deixando diversos trabalhadores em situação de instabilidade.

Apesar da manifestação, o protesto não teve ligação com a deflagração da greve geral dos rodoviários do Grande Recife.

Durante o começo da tarde, os trabalhadores fecharam acessos às ruas do Sol e Aurora, e da Avenida Guararapes.

Entre as reclamações à empresa, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

No total, serão 48 linhas de ônibus passadas da Vera Cruz para outras empresas que fazem parte do Grande Recife Consórcio de Transporte.

A Vera Cruz tinha uma operação com 171 veículos.

Para reduzir o impacto em razão da necessidade dos passageiros, um período de transição para outras operadoras terá início neste sábado (3).

