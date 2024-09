Obra de Maria recebe 200 animais silvestres resgatados pela CPRH

A- A+



A sede do condomínio da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, recebeu, nesta quinta-feira (26), cerca de 200 animais silvestres que estavam sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara), vinculado à CPRH. A ação, que faz parte das atividades da Semana da Fauna, contou com a participação de 25 estudantes da Escola Encontro, do Recife, que vivenciaram a experiência de devolver os animais à natureza.

Durante a soltura, os estudantes ajudaram na reintegração de espécies como preguiças, gaviões, cobras, timbus, carcarás, tartarugas e iguanas ao seu habitat natural, nos 153 hectares de Mata Atlântica preservada da Obra de Maria. Todos estavam feridos, de alguma forma, mas foram reabilitados.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), acompanhou a atividade ao lado da cofundadora da Obra de Maria, Maria Salomé Ventura.

“Foram soltos, hoje, 200 animais resgatados de situações de venda ou criação ilegal. Continuaremos trabalhando para ampliar ações como esta, aliando desenvolvimento com a preservação ambiental. Parcerias como a da Obra de Maria são fundamentais”, afirmou Priscila.

O administrador da Obra de Maria, Sávio Silva, reforçou o compromisso da comunidade com o cuidado e preservação dos animais.

"Nosso cofundador, Gilberto Barbosa, sempre teve essa preocupação com os animais. A ação de hoje fortalece esse compromisso e está alinhada com a Campanha da Fraternidade, cujo tema é ‘Fraternidade e Ecologia Integral’. Aqui, além de nossa missão evangelizadora, dedicamo-nos a cuidar da natureza. Também temos uma área especial para animais que, devido a mutilações, não podem viver em liberdade", destacou Sávio.

Por último, Iran Vasconcelos, gerente da unidade de fauna da CPRH, enfatizou a importância de envolver os jovens nesse tipo de ação. "A interação das crianças com o meio ambiente é fundamental. Queremos estimular nelas a percepção e o engajamento com a natureza", explicou.

Além da soltura, a Obra de Maria, a primeira área de soltura registrada pela CPRH, é responsável pelo cuidado de animais que não podem mais retornar à natureza, como araras e macacos-prego mutilados.

A parceria entre a CPRH e a Obra de Maria já dura cinco anos, e a participação das crianças nesta ação trouxe um aprendizado significativo sobre o papel da preservação e o respeito à vida animal.

A Comunidade Obra de Maria, além de seu trabalho religioso, abraça a causa da preservação ambiental, oferecendo um lar seguro para os animais resgatados e promovendo ações educativas para incentivar a convivência harmônica com o meio ambiente.

