Sagrada Família, a obra "perfeitamente inacabada" de Barcelona

A- A+

BARCELONA (ESPANHA) — Perfeitamente inacabada e modernista atemporal. Barcelona, capital da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, impressiona. Não somente no sentido mais popular, de causar admiração, mas também no de produzir impressão material. Nas “superfícies” de sua arquitetura emblemática, na genialidade do arquiteto Antoni Gaudí e nos imponentes santuários. Um destino que une cultura e religião para os peregrinos.

“Arquiteto de Deus”

Um dos principais pontos turísticos para católicos de todo o mundo em Barcelona é a Sagrada Família, basílica reconhecida como Patrimônio Material da Unesco e consagrada pelo papa Bento XVI, realizando missas desde 2010.

A Folha de Pernambuco passou pelo local durante viagem a convite da Comunidade Obra de Maria, que fará neste mês dois congressos pela Europa, em Lourdes (França) e Fátima (Portugal).

A Sagrada Família, com construção iniciada em 1882 e projeto de Gaudí, foi pensada para ter 18 torres fusiformes, com cada uma homenageando uma figura bíblica: Jesus Cristo, a Virgem Maria, os 12 apóstolos e os quatro evangelistas.

Com a morte de Gaudí, em 1926, e destruição de desenhos do arquiteto, durante o período da Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, as obras foram interrompidas, sendo retomadas posteriormente.

A expectativa era de que o projeto fosse finalizado em 2026, no centenário de morte do gênio modernista, com a construção da última torre restante, dedicada a Jesus. A pandemia da Covid-19, porém, atrapalhou o andamento da reforma e agora a tendência é que a conclusão leve mais tempo.

O projeto atual é baseado em adaptações do modelo original e de materiais recuperados do arquiteto ao longo do tempo. O estado inacabado da edificação não tirou a beleza e a admiração de peregrinos ao redor do tempo. Gaudí também é famoso por projetos como o Parque Güell, o edifício Casa Milà, a Casa Vincens e a Casa Batlló.

Além da Sagrada Família, Barcelona conta com diversos templos, como o Santuário de Santa Eulalia de Vilapicina, Santuário de Santa Gema, Paróquia de San José Mañanet, Santuário de San Antônio de Pádua, Santuário de María Auxiliadora, o Templo Expiatório do Sagrado Coração de Jesus e o Mosteiro de Montserrat.

Dica

Os peregrinos que estiverem em Barcelona podem procurar mais informações de roteiros religiosos no site www.turisme.esglesia.barcelona/es/, um portal criado pela Arquidiocese de Barcelona através do Secretariado do Ministério do Turismo, Peregrinações e Santuários. Lá, tem informações para turistas e entidades civis promotoras do turismo.

* O jornalista viajou a convite da Comunidade Obra de Maria

Veja também

TECNOLOGIA SpaceX se prepara para capturar foguete mais poderoso da história com enormes braços robóticos