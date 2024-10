A- A+

RELIGIOSIDADE Beatificação de Irmã Adélia avança com conclusão da fase diocesana Sessão solene será realizada no dia 13 de outubro, marcando o fim da fase diocesana do processo e os 11 anos da morte da religiosa

A fase diocesana do processo de beatificação e canonização de irmã Adélia será oficialmente concluída no próximo domingo, 13 de outubro, em uma sessão solene no Teatro Madre Chantal, no Colégio Damas, na Zona Norte do Recife.

A cerimônia, marcada para as 9h, será conduzida pelo bispo diocesano de Pesqueira, dom José Luiz Salles, e contará com a presença de frei Jociel Gomes, postulador da causa, e irmã Eulalia Maria, superiora-geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã.

O evento será aberto ao público e marca um passo importante para que irmã Adélia seja reconhecida como a primeira santa pernambucana.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (10), no Memorial Irmã Adélia, no Colégio Damas, o professor Carlos André Moura, presidente da Comissão Histórica da causa de beatificação e canonização, destacou o processo iniciado de maneira informal em 2019 e detalhou o caminho até a fase atual.

“Iniciamos a coleta de documentos em diversos arquivos de Olinda, Recife, Pesqueira, Buíque, Arcoverde e Garanhuns, além de arquivos do Vaticano em Brasília e em Roma. Com o material em mãos, elaboramos um relatório extenso sobre a vida e virtudes da irmã Adélia, que embasa o processo”, explicou Moura.

Após a conclusão da fase diocesana, a documentação será enviada ao Vaticano, onde passará por uma análise minuciosa.

Moura reforçou que não há um prazo exato para a conclusão do processo.

“Esse tempo varia, podendo ser rápido ou levar décadas, conforme a profundidade da análise feita em Roma. Nossa expectativa é positiva, dado o robusto conjunto de documentos reunidos”, afirmou.

A irmã Cleonice Santos, superiora provincial das Religiosas da Instrução Cristã, ressaltou a importância das virtudes cristãs da irmã Adélia no processo.

“Embora sua experiência de aparição de Nossa Senhora em 1936 tenha sido significativa, o foco principal do processo é sua vida dedicada à fé e ao cuidado com os mais necessitados”, comentou.

Ela também destacou o legado social deixado por irmã Adélia, como a criação da Escola Nossa Senhora das Graças, que atende crianças carentes na Vila Santa Luzia, no Recife.

Fase romana

A fase romana do processo de beatificação se inicia oficialmente com a entrega dos documentos no Vaticano.

A equipe responsável pela causa de beatificação participará de uma audiência com o Papa Francisco no dia 16 de outubro, e a expectativa é de que, com a robustez das informações apresentadas, o processo avance de forma célere, embora o tempo necessário para a análise completa seja imprevisível.

Missa celebratória

No mesmo dia 13 de outubro, às 11h, será celebrada uma missa na Capela do Colégio Damas, presidida por dom José Luiz Salles, para marcar o aniversário de 11 anos do falecimento da irmã Adélia, que morreu em 2013, aos 89 anos.

Sua morte, que aconteceu com fama de santidade, encerra uma vida de dedicação ao Evangelho e de atuação junto aos mais pobres, conforme os pedidos que relatou ter recebido de Nossa Senhora durante as aparições em Cimbres, no município de Pesqueira (PE).

As celebrações em homenagem à irmã Adélia, que fazem parte de um tríduo, começaram nesta quinta-feira (10) com uma missa celebrada por padre Damião Silva.

A programação segue até o domingo (13), com momentos de oração, celebrações e encontros de fé reunindo devotos e comunidades em memória da serva de Deus.



