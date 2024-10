Lar de Maria: amor, caridade e solidariedade ao próximo

A- A+

A Associação Lar de Maria de Chã de Mangabeira, fica na Av. Boa Vista, Cidade Tabajara – Paulista, tem a missão de promover o ser humano, o acesso ao conhecimento da Doutrina Espírita, cuidando das pessoas e ofertando meios para vivência cristã.



A instituição fica num sítio com pouco mais de 1,5 hectare de Mata Atlântica preservada, com muitas árvores e plantas. A semente do amor foi plantada em 2011, na casa do Irmão Hermes e sua família. Atualmente, existe um jardim, chamado Jardim de Allan Kardec, que proporciona momentos de leitura, meditação e oração. O primeiro prédio foi construído em 2013, onde hoje funciona um auditório para 120 lugares, banheiros, lavanderia e atendimento fraterno.



Tudo começou em 03 de agosto de 2013. Naquele dia, o sol com seus raios tropicais abriu seu leque indescritível de cores, espalhou fluidos e energias positivas naquela área da Cidade Tabajara. Os ventos sopraram as copas das árvores, fazendo voar soltar pelo espaço pequenas folhas de esperança, caridade, solidariedade e amor.



Acima das árvores via-se o céu azul desenhado de nuvens límpidas, que se moviam na roda viva do tempo. Do outro lado da rua, os anjos, arcanjos e querubins distribuíam flores na entrada do Lar de Maria. Havia cumplicidade da espiritualidade amiga. Abriram-se as portas do amor fraterno e incondicional.



Nesse cenário, o Lar de Maria vem prestando apoio e orientação à comunidade, atendendo crianças, adultos e idosos, nos aspectos de assistência integral por todos os meios, ajudando no suporte complementar aos estuantes de educação básica, dentro do espírito de responsabilidade e solidariedade humana.



Realizamos cursos profissionalizantes que foram oferecidos a comunidade, entre eles: corte e costura (4 turmas) e de cuidadores de idosos e necessidades especiais (2 turmas e ainda este ano a 3º turma). Temos também a colaboração de universidades com mutirões odontológicos. Uma equipe de mais de 12 psicólogos ajudam na saúde mental dos frequentadores.



O prédio mais recente teve a sua primeira fase concluída em 2016, com a construção de 16 salas de Atendimento de Fluidoterapia, Atendimento Fraterno, Livraria/Biblioteca, banheiros para adultos, crianças e cadeirantes.



Deve-se frisar que são assistidas 220 famílias com evangelização, fornecimento de cestas básicas todo mês e lanche todos os sábados. A casa realiza evangelização de 70 jovens e crianças, com dinâmicas, orientações básicas e lanches semanais; presta ainda assistência a trinta gestantes toda semana, com diversas orientações do pré-natal à entrega de enxovais.



Registramos as entidades que fazem parte do Lar de Maria e são apoiadas: Mensageiros da Luz, Itapissuma; Núcleo Espírita Francisco de Assis (Gurjão/PB); Lar Irmãos Animais (LIA), em Chã da Mangabeira; Núcleo Espirita Sublime Galileu – Chã de Cruz, em Aldeia, Camaragibe; Fraternidade Cristã Viandantes da Luz, no Córrego do Abacaxi e Núcleo Espírita Irmã Judite, em Ouro Preto, Olinda.



E tem mais uma novidade: A Colmeia Fraterna Meimei, acolhe gestantes com apoio psicossocial, material e espiritual. No oitavo mês de gestação, o Lar provê enxoval completo para cada participante assídua durante seu pré-natal.



Amigos e amigas vocês também podem ajudar essas futura mamães com doações. Quer ajudar, realizar trabalho voluntário no Lar de Maria, ou se associar nas ações sociais? WhatsApp – 81- 9.9283. 3738 ou pelo e-mail: [email protected]



Aguardamos você!





* Jornalista, escritor e pesquisador musical.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Cigarro eletrônico: um problema de saúde pública