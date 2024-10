Conheça a história da Catedral de Santa Maria a Real de Almudena

A- A+

Madrid, capital da Espanha, oferece um vasto roteiro para os que desejam conhecer patrimônios religiosos históricos. Rica em cultura e arquitetura, a cidade atraiu peregrinos brasileiros na última terça (15), em visita à Catedral de Santa Maria a Real de Almudena.

O grupo está com a Obra de Maria, que promoverá na quinta (17) e sexta (18) congressos em Fátima, cidade de Portugal em que ocorreu a aparição de Nossa Senhora de Fátima. A Folha de Pernambuco foi convidada para cobrir o evento.

O padroeiro

Construída no século XVII, tendo no altar principal o sepulcro de São Isidro Lavrador, a Catedral de Madrid é um dos principais destinos religiosos da cidade, em homenagem ao santo beatificado em 14 de Junho de 1619 pelo Papa Paulo V e canonizado a 12 de Março de 1622 por Gregório XV - foi o primeiro laico casado e com filhos a ser canonizado

São Isidro Labrador é considerado o “padroeiro dos agricultores”, sendo reconhecido pelo “milagre do poço”, quando graças às suas orações, as águas de um poço subiram, podendo assim resgatar o filho que havia caído.

A Catedral foi a primeira espanhola consagrada por um papa (João Paulo II). A fachada principal fica próxima à plaza de Armería, em frente ao Palácio do Oriente.

A primeira pedra foi colocada em 1883, com projeto inicial de Francisco de Cubas. Miguel Olabarría, Enrique Repullés e Juan Moya também tiveram participação nas obras.

A construção foi paralisada durante a Guerra Civil Espanhola, no início do século passado, mas retomadas em 1939, tendo estilos góticos, neogóticos e neorromânicos.

A Catedral tem também um museu que aloja os padroeiros da cidade: a Virgem de La Almudena e San Isidro Labrador.

