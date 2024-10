A- A+

Fé Santuário de Nossa Senhora de Lourdes sedia Congresso Internacional de Cura e Libertação Eventou contou com presenças dos padres Edimilson Lopes e Roger Luis, frei Josué, missionário Márcio Mendes, Irmãs do Instituto Hesed

Lourdes (França) - A sede dos peregrinos que visitam a cidade de Lourdes, no sudoeste da França, é diferente. A água da "Gruta das Aparições" no coração do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, é diferente. O turismo em um local que, em 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora apareceu por 18 dias distintos para a jovem Bernadette Soubirous (canonizada posteriormente pela Igreja Católica), à época de 14 anos de idade, também é diferente. E tudo que é diferente é único. Foi este o local que a comunidade Obra de Maria, fundada por Gilberto Barbosa e com sede em Pernambuco, escolheu para sediar o primeiro Congresso Internacional de Cura e Libertação.

O evento aconteceu no final de semana, com presenças dos padres Edimilson Lopes e Roger Luis, frei Josué, missionário Márcio Mendes, Irmãs do Instituto Hesed, dentre outros. A transmissão foi pelo canal oficial do YouTube da Comunidade Obra de Maria e a Folha de Pernambuco foi convidada para a cobertura.

“Estamos em um lugar dedicado a Lourdes, no Santuário dela, o mais visitado do mundo. Aqui existe o tradicional banho nas águas em que as pessoas alcançam sua cura”, afirmou Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria.

Ao lado de Wellington “Eto” Jardim e Luzia Santiago, fundadores da Canção Nova, Gilberto informou que a edição de 2025 do congresso será também na França, mas em Paris. Antes, porém, a peregrinação continuará neste ano em Fátima, em Portugal, nos dias 17 e 18 de outubro.

Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, e os co-fundadores da Canção Nova, Wellington da Silva e Luzia Santiago - Foto/William Tavares

Aparições

Dentre as aparições santas para Bernadette, uma das mais famosas é a história em que a jovem, a pedido de Nossa Senhora, cavou o solo com as mãos até começar a brotar água, vinda do rio Gabe de Pau. “Vá beber na fonte e lavar-se lá”, disse a Virgem Maria.

Cerca de seis milhões de peregrinos passam por ano pela cidade, buscando tocar a rocha que forma a gruta da aparição e beber a água. Outra atração é a Procissão Luminosa, também chamada Procissão Mariana ou das Velas. Ela acontece diariamente às 21h, no período de 25 de março a 1º de novembro.

Congresso de Cura & Libertação em Lourdes, na França

Peregrinos

Peregrinação é uma jornada em três atos: o local de visitação, o peregrino e o que o levou até lá. No Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, não havia espaço para dúvidas ou indiferença. Quem estava lá não marcava presença somente com o corpo. De espírito entregue, os visitantes trouxeram histórias de fé, pertencimento e devoção à Santa.

Várias peregrinos foram prestigiar o Congresso de Cura & Libertação, em Lourdes, na França - Foto/William Tavares

Fé

“Eu já estive na Terra Santa (região dividida entre Israel, Jordânia e Cisjordânia), mas eu nunca vivi uma experiência como essa. Talvez pelo momento que estou passando agora”, contou Rose Piana, de 67 anos.

O “momento” citada por ela, devota também de Nossa Senhora de Fátima, é um tratamento de câncer no pulmão. “Retirei um terço dele, mas nove meses depois, teve recidiva no mesmo local. Voltei a fazer quimioterapia, mas não tem um tratamento específico. É algo paliativo. É doloroso saber isso, mas se Deus quiser, Ele faz a graça através de Nossa Senhora de Lourdes”, apontou a peregrina, que veio acompanhada do marido, Carlos Piana Filho, 65.

Desde 1936, o Brasil tem uma paróquia em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, liderada pelo padre Juliano Gonçalves. Foi de lá que veio Denise Alves, 59, para conhecer a Santa que inspirou a capela.

"Fui crismada, batizada e recebi a Primeira Eucaristia lá na paróquia. O tempo passou e acabei ficando 40 anos afastada. Quando perdi meu marido, vi a missa de sétimo dia que o padre Juliano fez para ele e me interessei em voltar. Lá nós temos também uma gruta que todo dia 11 o padre benze a água. Eu já tinha ido em outros congressos, mas quando vi que teria esse aqui, fiquei encantada. Conhecer minha santinha é para derreter o coração", brincou.

*O repórter viajou a convite da Obra de Maria e Canção Nova

