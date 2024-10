Paris será sede do próximo Congresso de Cura e Libertação promovido pela Obra de Maria

A- A+

A França permanecerá como destino dos peregrinos que estiverem em 2025 na segunda edição do Congresso de Cura e Libertação, promovida pela Comunidade Obra de Maria e apoio da Canção Nova. Mas com uma mudança: enquanto a edição de 2024 ocorre em Lourdes, cidade ao sudoeste do país, a do ano que vem será sediada em Paris.

"A França está no coração da Europa. Mas é longe chegar em Lourdes saindo de Paris, Barcelona, Madrid ou Lisboa. Se vai de ônibus, tem de pernoitar. Mas se estamos em Paris, rapidamente podemos ir para Bruxelas, Amsterdam, Luxemburgo, Suíça e Áustria. Eto (Wellington da Silva Jardim, vice presidente da Fundação João Paulo II e cofundador da Canção Nova) teve uma inspiração e nos decidimos que o primeiro Congresso de Cura e Libertação será em Paris", afirmou o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

A ideia, segundo Gilberto, é também aproximar o projeto de peregrinos estrangeiros, principalmente da África.

"Queremos não somente trazer as pessoas do Brasil, mas todos que falam português. A ideia é que seja entre 17 e 18 de outubro do ano que vem, seguindo depois para o Portugal, em Fátima (assim como 2024)", apontou.

Anuncia-me

Vale citar que, recentemente, Gilberto, Eto e Luzia Santiago (cofundadora da Canção Nova) embarcaram em uma missão a três países africanos: Angola, Moçambique e Benin.

A iniciativa, denominada “Anuncia-me”, tem como objetivo principal a evangelização e o trabalho social, buscando alcançar um número cada vez maior de pessoas e fortalecer a presença da Igreja Católica em determinados países.

A campanha de evangelização é uma parceria entre a Obra de Maria, a Canção Nova e os Jovens Sarados, um canal de evangelização no YouTube para jovens do continente africano.

Durante a missão, os representantes da Obra de Maria e da Canção Nova atuam em parceria com bispos locais e membros das comunidades africanas, buscando divulgar o projeto e mobilizar a população para a causa.



*O repórter viajou a convite da Comunidade Obra de Maria

