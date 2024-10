A- A+

CELEBRAÇÃO Fiéis participam da tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida no Recife Homenagens a Nossa Senhora Aparecida no Recife contaram com missas, orações e cortejos

Centenas de fiéis participaram neste sábado (12) da tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ocorre anualmente no Recife.

A celebração religiosa, que marca o dia da santa, contou com missas, orações e uma caminhada que percorreu as principais ruas do bairro do Ipsep, na Zona Sul da cidade.

A procissão teve início na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com a Santa Missa celebrada pelo padre Paulo Sales.

Após a celebração, os devotos seguiram em cortejo pelas ruas, carregando imagens da santa, entoando cânticos e rezas.

Ao longo do trajeto, diversas ruas foram interditadas pela CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife) para garantir a segurança dos participantes.

A programação oficial da festa em honra à Nossa Senhora Aparecida no Recife segue com missas e outras atividades litúrgicas até o fim do dia. O encerramento acontecerá às 20h, com show de Dudu do Acordeon.

História

A festividade é uma das principais demonstrações de fé da comunidade católica do Recife e acontece desde o início dos anos 1950.

O evento costuma reunir famílias inteiras, além de grupos de peregrinos vindos de outras regiões de Pernambuco.

Entre os fiéis presentes, estava Norma Menezes, de 74 anos, que caminhava o percurso com uma vela na mão e muito festejo e fé.

“Estou aqui celebrando a minha vida. Eu estava doente do joelho e ele melhorou graças a Ela”, conta da glória alcançada.

Para Juliana Cardoso, o pedido também era especial, ela foi ao lado da família agradecer pela gravidez.

“Pedi muito para conseguir engravidar e hoje estou aqui grávida, agradecendo com muita fé”, contou emocionada.

