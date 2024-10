A- A+

Dia das Crianças ONG em Ipojuca promove festa do Dia das Crianças gratuita neste domingo (20); coletivo pede doações Evento é organizado pela ONG Todas Para o Mar, sediada em Maracaípe

A ONG Todas Para o Mar (TPM), sediada em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, irá promover uma festa do Dia das Crianças gratuita neste domingo (20).

O evento acontece na Rua da Paz, sede da TPM, próximo à praia de Maracaípe, a partir das 10h.





O dia contará com brincadeiras, atividades recreativas, comida e até serviços para atender os pequenos, como corte de cabelo, massagem e skin care.

"É uma festa para todas as crianças, a gente quer que todas venham. Crianças têm que se divertir, brincar, sorrir, jogar. É a importância do 'ser criança', dessa liberdade de ser infantil, de brincar mesmo, de estar junto com eles e de comemorar", explicou Nuala Costa, uma das gestoras da ONG.

Doações

A TPM está aceitando doações de brinquedos esportivos e jogos para as crianças que fazem parte da ONG.

Dentre os brinquedos esportivos, podem ser doadas bolas de futebol, vôlei, futevôlei e frescobol para atividades ao ar livre que promovem saúde e interação.

Para jogos, a organização prioriza os que estimulem o aprendizado e a criatividade.

Materiais de surfe, como quilhas, parafina e leash, também são aceitos, pois a TPM também tem um projeto voltado para o esporte.

Para realizar as doações, basta entrar em contato com ONG pelo telefone (81) 99548-6539 ou pelo email [email protected].

A organização também aceita doações em dinheiro. Para contibuir, basta enviar o valor via Pix pelo CNPJ 47.303.293.0001-40 (Associação de Mulheres TPM Todas Para o Mar).

ONG TPM

A TPM é uma organização feminista e antirracista que tem como objetivo geral ser uma instituição socioeducativa, atendendo a comunidade do Litoral Sul de Pernambuco.

Criada em 2016, a TPM busca promover a transformação social e o empoderamento das mulheres negras e seus filhos, através da democratização do surfe e de práticas socioeducativas e culturais.

Atualmente, a organização atende 80 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, e 120 mulheres, em duas comunidades.

Veja também

México Senado mexicano aprova reforma do setor elétrico que reforça o controle estatal