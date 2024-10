A- A+

comemoração Imip celebra Dia do Idoso com atividades lúdicas e informativas para pacientes Evento reuniu profissionais de saúde e usuários da Instituição, na Praça da Santa, com o objetivo de valorizar a experiência que a terceira idade traz para a comunidade.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia do Idoso, nesta quinta-feira (17), no Recife.



O evento reuniu profissionais de saúde e usuários da Instituição, na Praça da Santa, localizada dentro do Imip, em atividades lúdicas com o objetivo de valorizar a experiência que a terceira idade traz para a comunidade.

A praça foi tomada por uma variedade de jogos interativos, como boliche, jogo da velha, memória, quebra-cabeça, jogo dos 7 erros, dominó, baralho, bingo, tangram, sinuca e totó. Também foi possível curtir música ao vivo e ações que visavam a estimular a interação e o cuidado com a saúde entre os presentes.

Além das atividades recreativas, os participantes também tiveram a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação.

"A gente está comemorando o Dia da Pessoa Idosa com a temática 'Felicidade não tem idade', na nossa décima edição. O que tem de especial aqui é uma manhã de muita brincadeira, lazer, focada na saúde mental da pessoa com mais de 60 anos. A gente traz junto com os jogos muita brincadeira e informação através dos nossos profissionais para essa população que estamos dando o foco ao cuidado", explicou a fisioterapeuta e supervisora da Residência Multiprofissional da Pessoa Idosa do Imip, Nahami Cruz.

Imip celebra Dia do Idoso com atividades lúdicas e informativas para pacientes.

Impacto no tratamento

Paciente do Imip há cinco, onde realiza fisioterapia, o contador aposentado José Tabosa, 75 anos, viu a celebração como uma forma de melhora para o tratamento.



"[Com a celebração] você fica mais solto, começa a conhecer as coisas que estavam embutidas, e se desenvolve em novas estruturas e conhecimentos. Dá uma partida melhor. Para o tratamento, distrai da prática hospitalar", disse.



Outra paciente do Imip que aproveitou a festa foi Jeane Janice da Silva, dona de casa de 62 anos, dona de casa. Diagnosticada com depressão, ela é atendida no setor de psicologia da instituição e enxergou a celebração do Dia do Idoso como algo positivo para o o próprio tratamento.



"Pode ajudar mesmo porque o tratamento pode fluir mais. Estou gostando muito da festa. Como sou diagnosticada com depressão, é importante ter momentos como esse", explicou.

O Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, é uma data que homenageia as pessoas a partir dos 60 anos e também busca conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público.



"É importante celebrar esse dia para lembrar que em todos os dias do ano o idoso é uma figura muito importante na nossa sociedade. Não só dentro das casas deles, mas também no sistema de saúde, que eles merecem esse lugar. Queremos dizer que vocês, mesmo envelhecendo, têm direito de ser feliz, ter uma vida boa e a ter saúde de qualidade. Essa sempre é a proposta do Imip. Trabalhar com a integralidade do cuidado em todos os ciclos da vida, desde o recém-nascido até a pessoa idosa", afirmou a supervisora Nahami Cruz.

