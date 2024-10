A- A+

FESTIVAL Samba Recife: João Campos sanciona lei que torna evento Patrimônio Cultural Imaterial Assinatura foi publicada no Diário Oficial

O prefeito João Campos (PSB) sancionou lei que torna o Samba Recife Patrimônio Cultural Imaterial da capital pernambucana.

A assinatura do prefeito foi publicada na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial do Recife.

O projeto de lei nº 179/2024 é de autoria do vereador Hélio Guabiraba (PSB). Em seu pedido, o parlamentar justificou a relevância do evento, que comemorou duas décadas de existência este ano.

"A sua realização, desde o planejamento até os grandes dias de festa, influencia de forma muito positiva no turismo, movimenta a economia local, gerando emprego e renda para mais de quatro mil profissionais de forma direta e indireta", apontou Hélio Guabiraba no texto.

O festival é assinado pela produtora Festa Cheia Produções, junto com o produtor Augusto Acioli, e é realizado anualmente no Centro de Convenções dePernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, durante dois dias - sábado e domingo -, atraindo milhares de pessoas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou o projeto de lei que torna o Samba Recife Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco.

Agora, a aprovação definitiva depende da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura do Estado, que tramitarão a proposta nos termos na Lei nº 16.426.

