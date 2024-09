A- A+

SAMBA Samba Recife: duas décadas de batuque com gigantes do ritmo Festival realiza maratona neste sábado (28) e domingo (29), no Classic Hall e Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Seja no miudinho, na ginga e/ou no entrelaço de pernas, pés e quadris, até mesmo na contradição do "Samba da Benção" de Vinicius de Moraes, cuja garantia de que "pra fazer samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza", o gênero brasileiro que forma rodas e congrega multidões será exaltado neste sábado (28) e domingo (29) no Classic Hall e na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, em mais uma edição do Samba Recife.



Para os dois dias de maratona, o festival, que este ano celebra duas décadas do ecoar de tantãs, pandeiros e cavaquinhos, leva aos palcos mais de 40 atrações, entre nomes incontestes do ritmo, tais quais Péricles, Alcione e Xande de Pilares, além de vozes pernambucanas como Samba Black, De Cara com o Samba e Júnior Santos.





Palcos

Com estrutura distribuída em quatro palcos - incluindo o Palco Pernambuco, para atrações locais - o Samba Recife, que tem a assinatura da Festa Cheia Produções, conta com espaços para o público que podem escolher entre o Gold Stage, Gazebos (para 12 pessoas) e o Samba Lounge.



Patrimônio

"É muito gratificante ver esse reconhecimento para o nosso evento (...) É o Recife que tem o maior festival de samba do Brasil e isso também reflete na diferença que o nosso festival tem para o turismo e para a economia local. Ficamos muito felizes com esse reconhecimento tão importante".



A fala, de Augusto Acioli, fundador do Samba Recife, vem em reforço ao reconhecimento do festival pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e a Câmara Municipal do Recife que aprovaram projetos para tornar o evento Patrimônio Cultural Imaterial.

Crédito: @kaiocads

As propostas, apresentadas como Projetos de Lei pelo deputado Francismar Pontes e pelo vereador Hélio Guabiraba, seguirão respectivamente para aprovação da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura do Estado, assim como para sanção do prefeito do Recife, João Campos.



Sustentabilidade e solidariedade

Para incrementar a edição comemorativa dos 20 anos, ações sustentáveis e inclusivas integram a programação do Samba Recife, entre elas 40 árvores plantadas na capital pernambucana, em parceria com a prefeitura.



Coletiva seletiva e reciclagem durante os dois dias de samba, além do encaminhamento das lonas não-recicláveis para reutilização à Instituição de Artesãs, também integram as iniciativas sustentáveis.



Intérprete de libras nos shows e medidas inclusivas como vagas PCD abertas para trabalhar no festival, estão entre outras ações pensadas pela organização do Samba Recife, que vai direcionar alimentos doados pelo público por meio do ingresso social, à campanha Natal Sertanejo para famílias do Sertão de Pernambuco e da Paraíba.

PROGRAMAÇÃO



SÁBADO, 28

Abertura dos portões: 17h



PALCO EXTERNO

Tiee - 18h

Ferrugem - 19h30

Thiaguinho (com participação de Rodriguinho) - 21h

Péricles (com participação de Pinha) - 22h30

Belo - 0h

Pixote - 1h30

Turma do Pagode - 3h

Pique Novo - 4h30

PALCO EXPERIMENTA

Beleza Pura - 20h

Gica (participação do Doce Encontro) - 22h

Clareou (participação do Balacobaco e Júnior Sereno) - 0h

Marquinhos Sensação (participação de Marcelinho Freitas e Délcio Luiz) - 2h30

PALCO PERNAMBUCO

Gil Júnior - 18h

Victor Assis - 19h20

Diego Dias - 20h40

Sambar&Love - 22h

Simples Olhar - 23h20



Boa Ousadia - 0h40

Vou pra Batucada - 2h

DOMINGO, 29

Abertura dos portões: 15h



PALCO EXTERNO

Xande de Pilares - 16h

Alcione (participação de Fundo de Quintal) - 17h15

Dilsinho - 18h30

Sorriso Maroto - 19h45

Mumuzinho - 21h

Menos é Mais - 22h15

Suel (participação de Rony Lúcio - Tá na Mente) - 23h30

Parangolé (participação de Beleza Pura) - 0h45

PALCO EXPERIMENTA

Matheusinho - 17h

Thiago Soares (participação de Diney) - 19h

Kamisa 10 - 21h

Pagode do Adame (participação de Chininha) - 23h

PALCO PERNAMBUCO

Amor Eterno - 16h

Balanço Black - 17h20

Júnior Santos - 18h40

Cantor PH - 20h

De Cara com o Samba - 21h20

Aqui de novo - 22h40

Samba Black - 0h



Serviço

Samba Recife - 20 anos

Quando: neste sábado (28), a partir das 17h e domingo (29), a partir das 15h

Onde: Classic Hall e Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings de Recife e Olinda

Informações: @sambarecifeoficial

--

Veja também

CRIMES Diddy: acusações de tráfico sexual incluem 'farras' com profissionais do sexo, drogas e agressões