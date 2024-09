Samba Recife 2024 terá palco exclusivo para bandas pernambucanas, confira quais

A- A+

Marcado para os dias 28 e 29 de setembro, o festival Samba Recife, que vai rolar nas na áreas externa e interna do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, anunciou novidades no line-up.

Um novo palco será criado dedicado exclusivamente às bandas locais. O Palco Pernambuco ficará na área Samba Lounge. Haverá o acréscimo de 14 novas atrações. O Samba Recife completa 20 anos.

Line-up

pernambucano

No sábado (28), sobem ao Palco Pernambuco as bandas Boa Ousadia, Diego Dias, Simples Olhar, Sambar&Love, Victor Assis, Vou Pra Batucada e Gil Júnior.



Já no domingo (29), será a vez de Júnior Santos, Cantor PH, Samba Black, Balanço Black, Amor Eterno, De Cara com o Samba e Aqui De Novo.

Nomes nacionais também estão confirmados: Alcione (com participação de Fundo de Quintal), Dilsinho, Parangolé (com participação de Beleza Pura), Sorriso Maroto, Mumuzinho, Menos é Mais e Xande de Pilares, entre outros. Confira a programação completa aqui.

O Samba Recife terá dois palcos externos e o palco Experimenta, que receberão mais de 30 atrações nacionais. Os ingressos custam a partir de R$ 140, um dia, e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Esposende, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Instagram: @sambarecifeoficial

