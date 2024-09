Lollapalooza anuncia shows de Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette

A- A+

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool estão entre as atrações principais do line-up Lollapalooza 2025. O evento ainda terá Parcels, Sepultura (que vive sua turnê de despedida), Foster the People e Jão.

Ao todo, são cerca de 70 atrações ao longo dos três dias de atividades. No Lolla, Olivia Rodrigo fará seu debut em terras brasileiras.



Timberlake esteve o Brasil pela última vez em 2017 para um show no Rock in Rio. Neste Lolla, fará sua primeira apresentação em terras paulistanas.



O artista, que enfrenta uma ampla crise de imagem desde que a ex-namorada Britney Spears esteve ao centro de lançamentos de documentários e uma autobiografia, está às voltas com a turnê "The Forget Tomorrow World Tour".







Alanis Morissette, por sua vez, esteve no país em novembro do ano passado para um show no Allianz Parque, também em São Paulo, com ingressos esgotados.

A próxima edição do festival acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, em São Paulo. Trata-se da segunda edição em que o evento é comandado, no Brasil, pela Rock World, mesma produtora do Rock in Rio e do The Town.

Ingressos

Por enquanto, o modelo de entrada disponível é o "Lollapass", que dá acesso aos três dias de festival na área de pista.



Os preços do Lolla Pass no atual lote variam de R$ 1.269,90 a R$ 5.232,00 (na versão lounge, com armários e vista privilegiada para um dos palcos). As vendas ocorrem por meio do site da Ticketmaster e no Shopping Ibirapuera, sem cobrança de taxa de serviço.

