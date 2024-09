A- A+

CELEBRIDADES O que Will Smith tem feito depois do tapa que deu em Chris Rock no Oscar? Também rapper, artista foi anunciado no line-up do Rock in Rio 2024, no dia 19 de setembro

A cerimônia do Oscar 2022 ficou marcada não por nada que fosse relacionado a um filme específico, mas ao tapa que o ator Will Smith (anunciado no line-up do Rock in Rio 2024, com show no dia 19 de setembro) desferiu contra o comediante Chris Rock no palco.



A atitude foi tomada após o artista, que estrela o seriado “Todo mundo odeia o Chris”, fazer um comentário sobre a alopecia de Jada Pinkett-Smith, condição médica que faz a atriz perder cabelos.





Will Smith dá um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar // ROBYN BECK / AFP

Furioso, Will subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock. O ator voltou ao seu lugar na plateia aos gritos: “Tire o nome da minha mulher da p**** da sua boca”. Ele ainda voltaria ao espaço para receber o prêmio de Melhor Ator pelo papel do pai das irmãs Williams, em “King Richard: Criando campeãs”.

Após o episódio, ocorrido em março daquele ano, Will ficou alguns meses fora dos holofotes. Deixou de usar as mídias sociais e pouco se apresentava em público. Voltou pouco a pouco em agosto de 2023, já com o jeito engraçado que lhe é característico.





Em dezembro de 2022, Will voltou a aparecer no cinema com o filme “Emancipation”, lançado já nos meses finais do ano. Em junho de 2024, o ator estrelou “Bad boys” junto com Martin Lawrence. A produção alcançou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria ao redor do mundo.

Também rapper, o artista tem se dedicado mais à carreira musical. Tem trabalhado com a produção do álbum “Dance in your darkest moments” (Dance nos seus momentos mais sombrios, na tradução), 20 anos depois de seu último trabalho, “Lost and found”, de 2005. “Nos últimos anos, tive que aprender uma maneira diferente de lidar com a adversidade — uma maneira diferente de enfrentar tempos difíceis”, comentou ele em uma publicação.

