CELEBRIDADES Conheça Homer James Jigme Gere, filho de Richard Gere que chama atenção por sua beleza Jovem de 24 anos, que faz raras aparições públicas, acompanhou o pai na estreia do filme 'Oh, Canada' no Festival de veneza

Numa rara aparição pública, Homer James Jigme Gere, de 24 anos, acompanhou o pai, o ator Richard Gere, de 74 anos, no tapete vermelho do Festival de Cannes, neste domingo.



O ator está divulgando seu novo trabalho, o filme "Oh, Canada", e chegou de lancha com Homer, seu único filho com a atriz Carey Lowell, de quem se divorciou em 2013.

Discreto, Homer chamou a atenção do público por ter herdado a beleza dos pais. Combinando um terno preto tradicional com o pai e uma gravata borboleta, o jovem se destacou por seus cabelos cacheados e olhos azuis, como os da mãe.





Nascido em Nova York, em fevereiro de 2000, ele ganhou os nomes de seus dois avôs, o do pai de Richard Gere e de Carey. Após fazer o ensino médio na Hackley School, Homer se formou em psicologia e artes visuais pela Brown University, neste ano.

Desde setembro de 2022, o jovem trabalha em um laboratório de neurociência terapêutica da Escola de Saúde Pública da Ivy League. Mas Homer também compartilha a veia artística dos pais: segundo o astro, ele já escreveu e dirigiu curta-metragens e é vocalista de uma banda punk, após estudar piano e bateria.

Astro de filmes como "Dança comigo?" e "Uma linda mulher", o astro também estava acompanhado no festival italiano por sua mulher atual, Alejandra Silva, com quem tem dois filhos mais novos, Alexander, de 4 anos, e um segundo filho cujo nome não foi revelado publicamente, nascido em 2020.

"Oh, Canada" é baseado no livro "Foregone", de Russell Banks, em que ele retrata como seria a vida de um dos 60 mil homens que fugiram dos Estados Unidos para não lutar na Guerra do Vietnã. Homer também acompanhou o pai no Festival de Cannes deste ano.

