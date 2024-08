Angelina Jolie precisou se ajoelhar e rezar para fazer tatuagens que mostrou no Festival de Veneza

A- A+

Angelina Jolie surgiu com as costas à mostra no tapete vermelho do Festival de Veneza na última quinta-feira (29). Mas o que chamou atenção mesmo (além do brilho da atriz, que interpreta a cantora Maria Callas no filme “Maria”, do chileno Pablo Larrain) foram as tatuagens que ela tem. As artes corporais, aparentes por meio do decote em U, eram mantras budistas e desenhos de inspiração tailandesa.

As orações, feitas de acordo com o alfabeto khmer, são um pedido por proteção, já as formas geométricas são uma referência aos deuses budistas e buscam afastar a maldade. Há ainda uma inscrição que significa “boa sorte”. Para realizá-las, a artista americana seguiu a tradição tailandesa: ajoelhou-se e rezou. A regra ainda diz que o tatuador deve usar uma técnica com longas agulhas e martelinhos.





Acima do recorte do decote tranas costas ainda aparecia o desenho de um tigre. Na cultura tailandesa, o animal representa a capacidade de enfrentar os desafios da vida e como solucioná-los de maneira rápida.

20 tatuagens em todo o corpo

Pelo corpo, Angelina Jolie tem ainda cerca de 20 artes corporais, que, inclusive, já inspiraram até mesmo os filhos a pedirem para tatuar também (o que o ex-marido, Brad Pitt, não gostou nada). Uma delas é a andorinha, cujo desenho em algumas ocasiões pode ser visto acima de seu decote frontal.

A tatuagem com que a atriz apareceu tem o mesmo desenho que a filha, Vivienne, atualmente com 15 anos, o que revela que a escolha pelo desenho teria uma motivação sentimental para ela.

Na parte inferior, Angelina Jolie tem uma cruz negra, em região próxima à virilha, mesma parte onde tem um dragão de língua azul. Nesta mesma direção, às costas, tem duas tatuagens em estilo “tribal”. Na parte superior de seu corpo, conta com algarismos romanos, escritos persas e a palavra “determinação” em árabe nos braços.

Tantas tatuagens assim, já atiçaram outros filhos da atriz a pedirem para reproduzir artes pelo corpo:

— Já me pedem tatuagens. Como vou dizer não? — disse a atriz à AFP, quando os filhos, Maddox e Zahara, que tinham 13 e 9 anos, respectivamente, a pediam pelos desenhos em 2014.

Ela, entretanto, negou os pedidos à época. O ator Brad Pitt (de quem Jolie estava recém-separada), inclusive, ficou indignado quando soube que a filha queria fazer uma tatuagem.

— Por alguma razão, os homens se tornam mais sensíveis quando é sua filha que quer fazer uma tatuagem. E Brad está convencido de que suas filhas nunca fazem nada errado. Ele é uma marionete nas mãos delas — afirmou ela, em tom de brincadeira, à agência de notícias.

