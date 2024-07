A- A+

CELEBRIDADES Sobrenome e zero contato: entenda a briga dos filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie com o pai Primeira filha biológica, Shiloh Jolie Pitt citou 'eventos dolorosos' ao pedir formalmente para deixar de usar nome do ator de Hollywood em seus documentos oficiais

Shiloh Jolie Pitt quer se desfazer de parte do sobrenome duplamente conhecido.



Na última semana, a primeira filha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt comunicou no jornal americano Los Angeles Times a remoção do sobrenome do ator “após eventos dolorosos”, segundo Peter Levine, advogado da jovem.



A briga entre familiares já vem se arrastando há um bom tempo, o que inclui ainda o processo de divórcio e brigas judiciais pelas quais os astros de Hollywood passaram.

Juntos, os atores têm seis filhos: Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, Pax, de 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15.







Segundo fontes próximas às pessoas familiarizadas com o caso, Pitt não tem tido nenhum contato com seus filhos mais velhos. Apenas com os gêmeos, menores de idade, ele teria proximidade, mas de forma limitada.

A confirmação de que Pitt não tem mais relação com seus filhos mais velhos veio à tona um mês depois de Shiloh pedir judicialmente para remover o sobrenome "Pitt" do seu nome. Uma fonte próxima que conhece o caso relatou à revista People que "ele praticamente não tem contato" com seus filhos mais velhos e que "está feliz com sua namorada, Inés de Ramón, mas a distância dos filhos o machuca".

Embora ela tenha sido a primeira a tomar essa decisão formalmente, foi divulgado que tanto Zahara, sua irmã mais velha, quanto Vivienne, a mais nova, tomaram decisões semelhantes em circunstâncias diferentes. Zahara foi pioneira nesse sentido. Em 2022, ela se apresentou na Alpha Kappa Alpha Sorority no Spelman College como Zahara Marley Jolie, conforme um vídeo compartilhado pela revista Essence. Maddox, o mais velho dos seis filhos do ex-casal, também deixou de usar Pitt em documentos não legais, conforme relatado pela Us Weekly em 2021.

No caso de Vivienne, o gesto ficou evidente durante sua recente participação na equipe de produção do musical "The Outsiders", onde aparece nos créditos sem o sobrenome do pai. Sua ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio à mãe com possível repercussão dentro do núcleo familiar, como todas as decisões tomadas até então pelos outros herdeiros dos atores.

As mudanças de nome de Shiloh e Vivienne ocorrem após anos de tensão na relação de Pitt com seus filhos desde que Jolie solicitou o divórcio e a custódia exclusiva em 2016. Em um documento apresentado no processo legal que envolve as duas estrelas de Hollywood, a atriz recentemente alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio.

"Embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente", diz o documento apresentado ao tribunal.

Saiba quem são os seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt criaram juntos seis filhos: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 18, Pax, 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, 15. Após a separação, em 2016, uma longa batalha judicial foi travada para definir com quem ficaria a guarda de todos eles. O pai acabou perdendo a custódia, tendo apenas o direito de visitá-los.

De acordo com o jornal Daily Mail, em março de 2024 Brad Pitt anunciou que desistiu de lutar pela guarda de seus seis herdeiros. As informações são de que a expectativa é que o processo se encerre ainda neste ano, após oito de batalhas judiciais.

Maddox Chivan Jolie-Pitt: foi o primeiro filho adotado em 2002 pela atriz enquanto ainda não estava no relacionamento com Brad Pitt. O jovem, de 22 anos, foi registrado por Jolie com sete meses no Camboja.

Zahara Marley Jolie-Pitt: foi adotada com três meses na Etiópia, em 2005, quando o casal já namorava. Inicialmente, ela foi registada apenas com o sobrenome de Angelina, adicionando Pitt depois, quando o ator fez o pedido oficial de paternidade. Zahara também parou de usar o sobrenome Pitt.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt: nasceu em 2006 e é a primeira filha biológica do casal. Meses após o anúncio de que iria morar com seu pai na Califórnia, em 2024, a menina deu sinais de que a aproximação com Pitt não teria dado certo.

Pax Thien Jolie-Pitt: o quarto filho da família foi abandonado pela mãe biológica no Vietnã e morou em um abrigo até os três anos, em 2007, quando Angelina Jolie e Brad Pitt o adotaram.

Knox León Jolie-Pitt e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt: os gêmeos são filhos biológicos do casal e nasceram em 2008, na França. Em sua recente participação na equipe de produção do musical "The Outsiders", Vivienne assinou apenas com o sobrenome da mãe. No caso de Vivienne, ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio à mãe.

