Brad Pitt estaria sem contato com seus filhos mais velhos, diz revista

A- A+

Enquanto o ator Brad Pitt está na Europa filmando seu próximo filme, os seis filhos que ele tem com sua ex-mulher, Angelina Jolie, estão cada vez mais distantes dele.



Segundo fontes próximas à família, ele não tem mais vínculo com Maddox, Zahara, Shiloh e Pax, os mais velhos, e tem encontros limitados com os gêmeos Vivienne e Knox, que ainda são menores de idade, devido à sua agenda lotada.

Jolie, 49 anos, e Pitt, 60, têm seis filhos: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 18, Pax, 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, 15. A confirmação de que Pitt não tem mais relação com seus filhos mais velhos veio à tona um mês depois de Shiloh pedir judicialmente para remover o sobrenome "Pitt" do seu nome.



Uma fonte próxima que conhece o caso relatou à revista People que "ele praticamente não tem contato" com seus filhos mais velhos e que "está feliz com sua namorada, Inés de Ramón, mas a distância dos filhos o machuca".





Em relação aos filhos mais novos, o artista mantém um acordo de guarda com a atriz, que lhe dá direito a visitas. "Jolie fica com os filhos na maior parte do tempo, mas com o acordo, ele tem direito a visitar os mais novos", explicou a fonte. No entanto, devido à sua agenda cheia de filmagem, tem sido difícil cumprir essas visitas. "Ele praticamente não tem contato com os filhos adultos. Seu envolvimento com os mais novos tem sido mais limitado nos últimos meses devido à sua agenda de filmagem", acrescentou a fonte. Pitt está atualmente na Europa filmando seu próximo filme sobre Fórmula 1.





Brad Pitt nas gravações do novo filme sobre Fórmula 1 — Foto: AFP

“Consciente e chateado”

A decisão de Shiloh de remover o sobrenome paterno foi um "golpe duro" para a estrela de Hollywood. Uma pessoa próxima ao ator disse à People que "ele está ciente e perturbado". "Os lembretes de que ele perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad porque ele os ama e sente falta deles. É muito triste", explicou. "Ele ainda ama muito todos os seus filhos. Todo esse processo tem sido muito difícil para toda a família", completou.

Os documentos de Shiloh foram apresentados à Justiça no dia 27 de maio, no mesmo dia em que a famosa adolescente completou 18 anos. Ela solicitou um novo nome legal, esperando ser conhecida apenas como Shiloh Jolie.

Embora ela tenha sido a primeira a tomar essa decisão formalmente, foi divulgado que tanto Zahara, sua irmã mais velha, quanto Vivienne, a mais nova, tomaram decisões semelhantes em circunstâncias diferentes. Zahara foi pioneira nesse sentido. Em 2022, ela se apresentou na Alpha Kappa Alpha Sorority no Spelman College como Zahara Marley Jolie, conforme um vídeo compartilhado pela revista Essence. Maddox, o mais velho dos seis filhos do ex-casal, também deixou de usar Pitt em documentos não legais, conforme relatado pela Us Weekly em 2021.

No caso de Vivienne, o gesto ficou evidente durante sua recente participação na equipe de produção do musical "The Outsiders", onde aparece nos créditos sem o sobrenome do pai. Sua ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio à mãe com possível repercussão dentro do núcleo familiar, como todas as decisões tomadas até então pelos outros herdeiros dos atores.

As mudanças de nome de Shiloh e Vivienne ocorrem após anos de tensão na relação de Pitt com seus filhos desde que Jolie solicitou o divórcio e a custódia exclusiva em 2016. Em um documento apresentado no processo legal que envolve as duas estrelas de Hollywood, a atriz recentemente alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio.

"Embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente", diz o documento apresentado ao tribunal.

De acordo com os registros, um acordo confidencial supostamente proposto por Pitt a Jolie tentaria encobrir sua "conduta pessoal inadequada", numa tentativa de impedi-la de falar sobre seu suposto abuso. Os advogados da atriz também alegaram que Pitt queria "obrigá-la contratualmente" a manter silêncio, algo que Jolie já demonstrou não estar disposta a fazer se não beneficiar seus filhos.

Veja também

LUTO Benji Gregory, ex-ator mirim do seriado 'Alf, o ETeimoso', é encontrado morto aos 46 anos