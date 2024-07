Anitta, Brad Pitt e Preta Gil: conheça os famosos que são adeptos à constelação familiar

A- A+

A cantora Anitta gerou polêmica após exibir sua nova tatuagem nas redes sociais. Segundo ela, o símbolo desenhado no braço representa a constelação familiar, técnica criada pelo alemão Bert Hellinger para resolver conflitos familiares.

— Nesse símbolo, como se fosse uma árvore genealógica, sou eu no meio, o bonequinho com o coraçãozinho que significa que eu tenho sempre a força do amor dentro de mim. E aí de um lado fica o pai, de outro lado a mãe e as estrelinhas significam a constelação familiar, os outros integrantes da minha família — explicou a cantora em suas redes sociais no último sábado (6).

Em entrevista ao Globo concedida no ano passado, Anitta disse que resolveu "várias questões, principalmente de saúde, com a constelação familiar".



A técnica foi criada para resolver conflitos familiares que atravessam gerações, principalmente entre casais ou entre pais e filhos, e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) como complementar à psicoterapia.

No entanto, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) nem pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) devido à falta de respaldo científico, entre outras críticas.

Apesar da polêmica, Anitta está longe de ser a única famosa adepta à prática. Confira abaixo os demais.

Preta Gil

Preta Gil fala sobre a vida, a volta do seu bloco e seu show na Barra — Foto: Divulgação



Em entrevista ao programa “Caldeirão do Huck” em 2019, a cantora e compositora Preta Gil mencionou que participou de uma sessão de constelação familiar com sua família e achou a experiência muito positiva. Segundo ela, a técnica ajudou a resolver questões familiares e a compreender melhor as dinâmicas entre os membros de sua família.

Brad Pitt

Brad Pitt completa 60 anos — Foto: Reprodução



O ator Brad Pitt contou em entrevista à revista Rolling Stone em 2019 que experimentou a constelação familiar e achou a técnica “interessante”.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey // Reprodução



Em um episódio de seu programa “SuperSoul Sunday”, a apresentadora Oprah Winfrey compartilhou sua experiência com a constelação familiar. Ela descreveu a constelação familiar como uma técnica poderosa que a ajudou a entender e lidar com alguns dos traumas de sua infância. Oprah disse que a constelação familiar a ajudou a ver as dinâmicas familiares que estavam afetando sua vida e a encontrar uma sensação de paz e compreensão.

Ingra Lyberato

A atriz Ingra Lyberato conheceu a constelação familiar há mais de 20 anos, através de uma amiga e atualmente atua também como facilitadora da técnica.

Maíra Cardi

A influenciadora e nutricionista Maíra Cardi organizou recentemente um retiro de casais com o marido Thiago Nigro. Na programação do evento, que contou com a participação do casal, estava a constelação familiar.





Maíra Cardi com novo visual // Instagram/Reprodução

