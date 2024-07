Quem é Ines de Ramon, namorada de Brad Pitt

A- A+

Brad Pitt e Ines de Ramon apareceram juntos publicamente, pela primeira vez, após dois anos de relacionamento. O ator sessentão e a empresária, de 34 anos, aproveitaram o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha, no último domingo (7), sem se importar com a presença de jornalistas e fotógrafos — ou seja, o romance está mais do assumido. Mas, afinal, quem é Ines de Ramon?

Ines-Olivia de Ramon nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 2013, formou-se em Administração pela Universidade de Genebra, na Suíça. Atualmente, mora em Los Angeles. Ela é empresária e designer de joias. Desde 2021, ocupa o cargo de vice-presidente da Anita Ko Jewelry. Também já trabalhou na joalheria sueca De Grisogono e na Christie's.

Ines de Ramon foi casada com o ator Paul Wesley, astro da série "Vampire diaries". Eles ficaram juntos de 2018 até 2022 e sempre cultivaram um relacionamento discreto. Ela também é reservada nas redes sociais, onde mantém um perfil fechado.

Apesar de aparições em eventos anteriores, esta foi a primeira vez que o casal posou abertamente, num evento, para todos verem. Eles estão juntos desde 2022, ano em que a empresária se divorciou do ex-marido.

