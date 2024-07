A- A+

famosos Amanda Kimberlly, mãe de nova filha de Neymar, é comparada com Marquezine e Bruna Biancardi Internautas se surpreendem com semelhanças físicas entre Amanda e as mulheres com quem o jogador de futebol se relacionou nos últimos anos

Mãe da terceira filha de Neymar — a recém-nascida Helena, que nasceu na última quarta-feira (3) —, a modelo Amanda Kimberlly vem sendo comparada, nas redes sociais, com a atriz Bruna Marquezine, com quem o jogador namorou entre 2013 e 2018, e a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 7 meses, fruto de um recente (e atual) relacionamento com o atacante.

Internautas apontam que as três mulheres possuem semelhanças físicas significativas. "Gente, o Neymar é obcecado pela Bruna Marquezine né, incrível. O cara só se relaciona com minas parecidas com ela", surpreendeu-se um usuário do X (antigo Twitter).

"As gatas que o Neymar paquera são todas parecidas com a Bruna Marquezine", acrescentou outra pessoa. "Neymar no Google: 'Garotas parecidas com a Bruna Marquezine, procurar'", ironizou mais um.

Neymar e Bruna Biancardi, aliás, acabam de reatar a relação e foram vistos aos beijos, no último sábado (6), num show de Thiaguinho em São Paulo. O relacionamento dos dois se tornou notícia em todo o mundo após virem à tona traições cometidas pelo jogador.

Eles se separaram depois de ser revelado que Amanda Kimberlly estava grávida de um bebê dele, fruto de uma das traições. Agora, estão juntos novamente.

Em 2023, o jornal americano "New York Post" publicou que o casal teria estabelecido três regras para casos de infidelidade. O "acordo" entre o casal era que Neymar poderia ficar com outras mulheres, desde que fosse discreto.

Segundo a publicação, era igualmente "proibido" se relacionar com garotas de programa e "fazer amor" sem camisinha. E mais: "ele não poderia beijá-las na boca", como acrescentou o veículo.

À época em que a traição foi revelada, o jornal britânico Daily Mail também repercutiu o caso, noticiando o texto publicado por Neymar para pedir desculpas à mulher. O tabloide classificou o post como "bizarro". "Errei. Errei com vocês.

Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos", afirmou o jogador.

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", acrescentou o atleta.

