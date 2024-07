A- A+

Neymar registrou Helena, filha dele com a influencer Amanda Kimberlly, nesta sexta-feira (5).

A recém-nascida nasceu na úlgima quarta-feira (3) e, até o momento, só havia especulações sobre a paternidade de Neymar.

Com a confirmação, Neymar agora tem três filhos: Davi Lucca, Mavie e Helena.

O relacionamento de Neymar com a influencer foi extraconjugal, o que gerou uma série de comentários e reflexões na internet desde que Helena foi vinculada ao jogador.

A confirmação do nome de Neymar na certidão foi compartilhada por Leo Dias, que informou ainda que o jogador, junto com a família dele, visitou a recém-nascida e sua mãe.

Neymar é casado com Bruna Biancardi, com quem tem uma filha, Maeve, atualemten com 8 meses. O relacionamento com Amanda Kimberlly com o jogador se deu ainda durante a gravidez da sua esposa.

