Quem é Bruno Monteiro, marido da apresentadora Tati Machado

O momento é dela. Destaque das manhãs na tela da Globo, com participações recorrentes no "Encontro" e "Mais você", a apresentadora Tati Machado foi a grande campeã do Dança dos Famosos 2024. Ao lado do parceiro de dança e professor Diego Maia, ela superou Amaury Lorenzo no critério de desempate.

Tati, de 32 anos, é casada há 12 anos com Bruno Monteiro. Apesar de declarações de amor nas redes sociais e algumas aparições públicas, o casal não costuma expor muito da relação.

Apaixonado por esportes, Bruno é cineasta, operador de câmera e diretor de fotografia, com inúmeros créditos em filmes, séries e videoclipes. Alguns dos trabalhos nas telas foram na série "Vale o escrito" e nos documentários "Línguas da nossa língua", "Blitz, o filme" e "Palace II".



Com 1,81 de altura, Bruno é 30 centímetros mais alto que a esposa, mas isso não é um problema para o casal. "Ele olha pra baixo, eu olho pra cima e tá tudo certo", brincou Tati em conversa com Ana Maria Braga no "Mais você".

Nas redes sociais, o casal se trata por "mozão". Também é como Tati se refere ao amado em depoimentos no "Encontro" e no "Mais você", o que fez Bruno ficar conhecido como "mozão da Tati".

Carioca, Tati morava com o marido no Rio. Em razão dos compromissos na Globo, precisou mudar para São Paulo. Ela conta que ficou preocupada com a reação do amado, mas fica feliz ao lembrar que ele foi a primeira pessoa a apoiar a mudança de cidade.

Bruno tem um perfil profissional no Instagram, em que fala essencialmente sobre seus projetos, embora não faltem fotos da parceira. Em mensagem para Tati, após sua vitória no Dança dos Famosos, ele se derreteu:

"Vim dizer para a campeã da Dança dos Famosos 2024: mozão, sua trajetória até aqui não foi fácil, não tem sido fácil. Tudo o que você se propõe a fazer não faz pela metade, você coloca corpo, alma e coração. Hoje você está colhendo esse fruto, é porque foi muito merecedora de tudo isso. Você viveu esse dança 24 horas durante esses quatro meses", disse. "Você foi muito merecedora desse título. Você e Diegão emocionaram Brasil, estou muito orgulhoso da trajetória de vocês, tem que aplaudir vocês."

