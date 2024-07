A- A+

famosos Tati Machado, campeã do "Dança dos famosos", ganhou fama após dancinha na TV Jornalista e apresentadora foi do elenco mirim do programa 'Gente inocente', nos anos 2000, e quebrou as redes sociais com vídeo em 2023

Tati Machado se emocionou, no último domingo (7), depois de ganhar o título de campeã do "Dança dos famosos", quadro do programa " Domingão com Huck", da TV Globo.

A jornalista e apresentadora, de 32 anos, relembrou como viralizou — há exatamente um ano, no dia 7 de julho de 2023 — após aparecer dançando a coreografia da música "Tá ok", de Dennis DJ e Kevin O Chris, no programa "Encontro com Patrícia Poeta".

"Hoje é dia 7/7/2024. No dia 7/7/2023 foi exatamente o dia que eu viralizei com aquela dancinha que todo mundo conhece, há exatamente um ano, dancinha que me abriu portas, que me faz estar aqui hoje, que mudou a minha vida e a vida da minha família. Preciso só agradecer a todos que fizeram parte desta jornada. E dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo e isso não tem preço", discursou Tati Machado, após receber o troféu das mãos do apresentador Luciano Huck.

Como Tati Machado ficou famosa?

Ex-estagiária do site "Gshow", Tati Machado começou a carreira na televisão apresentando boletins com resumos e comentários sobre novelas e realities shows em alguns programas matinais da TV Globo.

Até que... Em julho de 2023, foi chamada para cobrir as férias de Patrícia Poeta no "Encontro", ao lado de Valéria Almeida. E logo viralizou.

Na ocasião, as apresentadoras recebiam Dennis DJ e Kevin O Chris. E Tati Machado resolveu se jogar no palco reproduzindo a coreografia de "Tá ok". O vídeo — e a empolgação da apresentadora carismática — caiu nas graças das redes sociais.

"Essa música mudou a minha vida", ela reforça. Hoje, a carioca mora em São Paulo, onde são realizados os programas " Mais você" e "Encontro com Patricia Poeta", em que ela atua como comentarista fixa.

Do último ano pra cá, a popularidade da jornalista — que também é campeã do quadro "Batalha do Lip Sync", do "Domingão" — só vem crescendo. O público passou, inclusive, a pedir que a "baixinha arretada", como a chama Dona Deia, ganhasse um programa para chamar de seu.

— É claro que eu tenho essa vontade. Mas, de todo o meu coração, estou em êxtase com o momento que vivo, no lugar em que estou — afirmou Tati, numa entrevista recente ao jornal "Extra", revelando que dança na TV Globo desde criança.

Sim, a apresentadora integrou, na infância, o elenco mirim do programa "Gente inocente", apresentado por Márcio Garcia entre 2000 e 2002. O programa de auditório infantil revelou Bruna Marquezine na emissora, além de outros nomes como Sergio Malheiros e Henrique Ramiro.

— Quando conto que eu era do elenco do "Gente inocente", as pessoas acham que eu era uma daquelas crianças que ficavam no sofá. Mas não, eu participava das homenagens, e a maioria delas era dançando. Além disso, eu fiz o musical "Os saltimbancos", dos meus 6 aos 14 anos, fiz aulas de jazz e de hip hop. Sempre gostei e tive facilidade — ela rememora.

