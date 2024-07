Brad Pitt, Ashton Kutcher e outros atores levantam polêmica sobre hábitos de higiene controversos

A- A+

Por insistência da nova namorada — a designer de joias Ines de Ramon, com quem o ator se relaciona há dois anos —, Brad Pitt passou a tomar banho todos os dias, como noticiou parte da imprensa americana especializada na cobertura de celebridades.



O assunto deu o que falar. Sim, pois é, uma das maiores estrelas do cinema americano não cultivava o hábito de lavar o corpo todos os dias. E ele não está só. Acredite: algo talvez não esteja cheirando bem em Hollywood.

Nomes como os atores Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal e Dax Shepard já afirmaram categoricamente que não utilizam o chuveiro com frequência diária. O hábito é hereditário. "Se posso ver alguma sujeira nos meus filhos, então eu os limpo. Do contrário, não há motivo", afirmou Ashton Kutcher, numa entrevista, ao falar sobre o cuidado com a prole — ele é pai de Wyatt, de 9 anos, e Dimitri, de 7 anos.

Mulher de Ashton Kutcher — e mãe das crianças —, a também atriz Mila Kunis vê sentido nas colocações do marido. Em outra entrevista, ela já explicou que a ausência de costume com hábitos higiênicos tão frequentes decorre do fato de ela ter crescido numa casa sem água morna, e num lugar com o clima muito frio durante o inverno, na cidade de Chernivtsi, na Ucrânia.

À época, em 2021, o ator Dax Shepard, marido da também atriz Kristen Bell, apoiou publicamente o casal, dizendo: "Só preciso de banho quando começo a sentir um cheiro". Eis que Jake Gyllenhaal, protagonista de filmes como "Matador de aluguel" (2024) e " O segredo de Brokeback Mountain" (2005), resolveu entrar em campo, trazendo com ele o conceito de que o corpo humano "se limpa naturalmente".



"Cada vez mais eu acho o banho menos necessário. Também penso que tem toda uma questão envolvendo não tomar banho que é bem importante para ajudar na manutenção da pele", disse à revista "Vanity Fair".

A opinião parece não se restringir ao universo seleto de artistas famosos internacionalmente. Um estudo do centro de pesquisas britânico YouGov mostrou que 17% dos britânicos abandonaram os banhos diários durante a pandemia de Covid-19. E o hábito acabou se consolidando para muita gente, sobretudo em países do Hemisfério Norte, onde as temperaturas são mais frias.

A lista dos inimigos do sabonete inclui ainda outros nomes famosos. Julia Roberts , Johnny Depp e Charlize Theron também são conhecidos por não serem exatamente muito chegados num chuveiro. Mas há, claro, o outro lado.



Após ver o movimento de declarações contra o banho, o astro de filmes de ação Dwayne Johnson avisou publicamente que toma três por dia. Jason Momoa, que não à toa viveu o Aquaman nos cinemas, também reforçou ser bem banhado, e Anthony Mackie disse à "Vanity Fair" que gosta tanto que tem até um chuveiro feito sob medida para ele, em casa.

O que diz a ciência?

A ciência alerta: nenhum extremo deve ser incentivado. O biomédico especializado em microbiologia Roberto Figueiredo, conhecido como Doutor Bactéria, avisa que um banho por dia é mais do que o suficiente:

— O banho é importante para tirar resto de pele, de gordura, poluição, terra, poeira, o que chamamos de bactérias passageiras. Um segundo banho pode acabar tirando as bactérias que fazem parte do nosso microbioma, germes que protegem nossa pele — afirmou, numa entrevista ao GLOBO.

