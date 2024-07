Angelina Jolie pede divulgação de comunicações sobre voo em que relatou agressão de Brad Pitt

A- A+

No mais recente capítulo do litígio que Angelina Jolie e Brad Pitt estão envolvidos desde 2016, a atriz pediu à Justiça que o ex-companheiro entregue comunicações de terceiros relacionadas a um voo em que ele a teria agredido.

Embora ambos tenham anunciado o fim da relação em 2019, o divórcio não foi finalizado, em meio a uma disputa sobre a vinícola francesa que os pertencia, a Château Miraval.

Em 2022, um relatório do FBI obtido pela rede CNN mostrou que Jolie acusou Pitt de agredi-la fisicamente e de promover agressões verbais contra os filhos do ex-casal.

O caso ocorreu a bordo do jato particular da família, durante um voo entre a França e os Estados Unidos. O ator chegou a ser investigado pelo episódio, mas nunca foi acusado formalmente por qualquer crime.

A defesa de Pitt disse que a entrega das comunicações de terceiros no voo é medida "hostil" e "opressiva" dos defensores de Jolie.

"Essas comunicações privadas de terceiros estão muito distantes das questões e alegações neste caso e não têm nada além da mais tênue relação com ‘o que aconteceu naquele avião’", diz um documento judicial obtido pela CNN. "Jolie, no entanto, os quer de qualquer maneira, como parte de seus esforços para transformar esta disputa comercial em novo litígio do caso de divórcio do ex-casal".

Os advogados de Pitt afirmaram que o cliente "se ofereceu voluntariamente para produzir documentos suficientes para mostrar tudo o que ocorreu no voo que precipitou o divórcio do ex-casal". Jolie, por sua vez, teria pressionado pela divulgação de comunicações com terceiros, incluindo seus conselheiros de maior confiança.

A defesa de Pitt diz que isso poderia levar a público conversas do ator na terapia e testes feitos sobre o uso de álcool e drogas.

Entenda o caso

Entre outros processos judiciais que se arrastam desde 2016, está a disputa pela vinícola, iniciada em fevereiro de 2022. Pitt processa Jolie e a antiga empresa dela, Nouvel LLC, pelo que considerou ter sido uma "venda ilegal" da participação da atriz no negócio por um grupo controlado pelo magnata russo Yuri Shefler, em 2021.

O ator alegou que, quando os dois compraram a propriedade, em 2008, concordaram em se desfazer de suas partes apenas com o consentimento do outro, o que não teria sido respeitado pela atriz.

Advogados da Nouvel LLC afirmaram que esse acordo nunca existiu e que Pitt travava uma "guerra vingativa" contra a ex-mulher. A defesa da atriz disse que ela tentou vender sua parte ao ex-marido, mas a transação teria fracassado porque ele queria incluir uma cláusula "projetada para proibir Jolie de falar publicamente sobre os eventos que levaram ao colapso de seu casamento".

