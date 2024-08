Quem é o marido de Margot Robbie? O produtor de cinema que já foi figurante em ''Harry Potter''

A- A+

Margot Robbie é uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood — sobretudo depois de encarnar a boneca mais famosa do mundo no bem-sucedido filme "Barbie" (2023) —, a artista não é lá muito simpática à exposição de sua vida pessoal. Casada com o produtor de cinema Tom Ackerley há oito anos, a australiana, de 34 anos, está grávida do primeiro filho do casal.



As aparições públicas com o barrigão, até agora, porém, são raríssimas. E ela pouco comenta sobre o relacionamento com o companheiro, igualmente avesso à fama. Mas, afinal, quem é Tom Ackerley?

O casal oficializou a união por meio de uma cerimônia discretíssima, em 2016. De lá pra cá, os dois viram a carreira um do outro ganhar projeção e se transformar radicalmente.



O hoje produtor, por exemplo, iniciou como figurante na série de filmes de "Harry Potter". Em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (2004), ele interpreta um dos integrantes da casa Sonserina — e aparece em primeiro plano, na tela, ao ser empurrado pelo vilão Draco Malfoy (Tom Felton).

Crédito: Reprodução/Adoro Cinema | Tom Arkerley em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban"

A carreira de Ackerley no cinema começou no período em que ele ainda era criança, quando ele integrou o time de figurantes dos três primeiros filmes da icônica série de fantasia. A atriz de "Barbie", aliás, diz ser uma grande fã da série. Numa entrevista ao programa "The Graham Norton Show", em 2020, ela comentou sobre isso, brincando: "Meu marido está nos filmes de Harry Potter. Eu sei, eu disse: 'Se você tivesse me contado antes, teríamos nos casado muito mais rápido'".

O casal se conheceu durante as gravações do filme "Suíte francesa" (2014), em que a atriz compunha o elenco, com o papel de Celine Joseph, e o produtor, então terceiro assistente de direção, atuava nos bastidores do longa-metragem.

Assim, os dois começaram a ter maior intimidade, se tornaram melhores amigos e logo engataram um romance, no ano seguinte. "Fomos amigos por tanto tempo. Sempre fui apaixonada por ele, mas pensei: 'Ele nunca me amaria de volta. Não torne isso estranho, Margot. Não seja estúpida e diga a ele que você gosta dele'. E então aconteceu, e eu pensei: 'Claro, estamos juntos. Isso faz muito sentido, do jeito que nada nunca fez sentido antes'", ela declarou, em entrevista recente à revista Vogue.

Hoje, os dois são sócios da produtora LuckyChap Entertainment, que fundaram juntos. A empresa é consagrada pela realização de filmes aclamadas, entre os quais "Eu, Tonya" (2017), protagonizado por Margot Robbie, "Bela vingança" (2020) e "Barbie" (2023). Por este último, aliás, ele recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme em 2024.

Veja também

TELEVISÃO TV russa anuncia série cômica com Joe Biden como personagem principal