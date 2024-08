A- A+

CELEBRIDADES Quem são os irmãos de Mariah Carey? Artista tem uma relação difícil com eles Cantora expôs dificuldade de relacionamento em autobiografia e foi processada

Uma tragédia abalou a família de Mariah Carey no último fim de semana: a mãe e a irmã dela morreram no mesmo dia. Patricia era professora de canto e ex-cantora de ópera e tinh 87 anos. Alison era a mais velha de três filhos e tinha 63. Nenhum detalhe sobre a morte foi divulgado.

"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste fim de semana. Infelizmente, em um trágico desdobramento, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia", escreveu a cantora, na última segunda-feira, dia 26. "Eu me sinto abençoada por ter podido passar a última semana com minha mãe antes de ela falecer. Agradeço o carinho e o apoio de todos e o respeito à minha privacidade durante este momento tão difícil.”

Alison, no entanto, não é a única irmã de Mariah. Conheça a família abaixo.

Morgan Carey

Irmão mais velho de Mariah, Morgan tem 64 anos e já trabalhou como produtor musical, personal trainer e e modelo fitness. “Ele era extremamente bonito e, ocasionalmente, trabalhava como modelo,” Mariah escreveu em sua biografia, "The Meaning of Mariah Carey". “Ele era bem conhecido e muito querido.”

Ela contou, no livro, que foi Morgan quem lheu US$ 5 mil para lançar seu primeiro álbum, em 1990. Depois, ela o ressarciu.

Segundo o jornal "Daily mail", os dois estão afastados há 20 anos, depois de uma grande discussão. A crise se intensificou quando ela contou, nas memórias, que Morgan era uma pessoa violenta. Ele teria, segundo Mariah, empurrado a mãe deles contra uma parede e fazendo um barulho "tipo um tiro".

“De repente, ela estava completamente inerte, como se seus ossos tivessem derretido, desabando no chão,” escreveu a cantora. “Foi um segundo. Foi uma eternidade.”

Morgan também se envolveu numa briga com o pai deles, Alfred Carey, que precisou da intervenção da polícia. O patriarca morreu em 2002, em decorrência de um câncer.

Mariah também acusou o irmão de ser traficante de drogas nos anos 1980, quando ele trabalhava em bares na cidade de Nova York. "Ele fornecia pó para as pessoas bonitas nas festas. Era diabolicamente carismático", escreveu.

Em 2021, ano seguinte à publicação do livro, Morgan processo a irmã por difamação, alegando que os escritos dela causaram “sérios danos à sua reputação e aos seus assuntos pessoais e profissionais.” Na época, ele morava na Itália com a mulher e disse ter perdido um contrato de produção de filme por causa do que a irmã escreveu. Ele negou ser uma pessoa violenta e criticou Mariah por não destacar a luta dele contra epilepsia.

Alison Carey

Filha do meio de Patrica e Alfred, ela viveu com o pai e com o irmão Morgan a partir de 1973, quando o casal se separou. Mariah ficou a mãe. Por causa desse afastamento, a cantora disse a Oprah Winfrey durante um episódio de “The Oprah Conversation” na Apple TV+:

“Na verdade, nós nem nos conhecemos direito. Não crescemos juntas."

Nas memórias, Mariah disse que Alison era uma mulher “profundamente ferida”, mas “a pessoa mais brilhante e quebrada (que ela) já conheceu”, que viu “coisas que uma criança nunca deveria ver”, o que “danificou e desviou sua infância”.

Em abril de 2020, Alison processou a própria mãe por ter perdido que a filha fosse abusada sexualmente quando tinha 10 anos. Isso teria lhe causado depressão e ansiedade que levaram ao abuso de drogas.

Mariah afirmou, no livro, que Alison a drogou com um antidepressivo e “lhe ofereceu uma unha cheia de cocaína, causou nela queimaduras de terceiro grau e tentou vendê-la para um cafetão” quando Mariah tinha cerca de 12 anos e Alison, 20.

Em fevereiro de 2021, Alison processou a irmã e negou as acusações. A filha mais velha do casal Patricia e Alfred foi internada num hospital psiquiátrico em 2012 e, segundo o "Daily mail", Mariah nunca foi visitá-la, nem ofereceu ajuda.

"O pior ainda está por vir, e Mariah tem o poder de, pelo menos, garantir um desfecho mais tranquilo e evitar uma vida inteira de arrependimento por perder a oportunidade de perdoar e ajudar sua única irmã", disse Morgan Carey.

Alison estava em cuidados paliativos três semanas antes de morrer, segundo um amigo dela.

