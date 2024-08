MC Daniel fez festa para comemorar disco, aniversário e chegada de filho

A- A+

MC Daniel é um dos artistas mais conhecidos do funk, fenômeno de popularidade nas redes sociais (quase 20 milhões de seguidores no Instagram, publiposts com mais de 4 milhões de curtidas), o cantor, de Taboão da Serra (SP), fechou o Morro da Urca (RJ) na noite de terça-feira para uma grande festa.



A comemoração era tripla: o aniversário de 27 anos, a expectativa pela chegada do primeiro filho e o lançamento de seu primeiro álbum.

Antecipado apenas por um single (“Só vou namorar”, com o velho amigo Ryan SP), “Sem música” chegou ao streaming na própria terça. Com 16 faixas cheias de participações de artistas do primeiro time do funk e do trap ( Ludmilla, Kayblack, L7nnon, Teto, Major RD, entre outros), o disco faz menção, em seu título, à fama de que Daniel era um MC muito bom de atuação na rede social mas não tinha música para mostrar.

— Atingi bons números mesmo sem ter uma gravadora, que é quem chega com dinheiro forte para investir atingir ouvintes. Fechei grandes campanhas de publicidade porque eu fiz “Dança dos Famosos”. E acertei música no sertanejo e no funk. O que faltava era um álbum com um conceito, com todos os gêneros musicais pelos quais eu transito. E aí veio esse título, afinal me chamavam de MC sem música — conta Daniel.

Haters, como o que fizeram ataques racistas à namorada, Lorena Maria, que é negra, quando ela anunciou estar grávida dele, o MC Daniel diz hoje tirar de letra:

— É fácil de ganhar dinheiro nas costas de hater, né? — ironizou ele, que registrou os casos de agressão na polícia, conseguiu identificar os autores e os processou judicialmente. — Escutei muito na vida que eu era o palhaço que tinha dado certo, que eu tinha sorte... hoje, até quem não gosta de mim tem que me aceitar.

As gravações de “Sem música” foram feitas logo que ele terminou sua participação no “Dança dos famosos”.

— Eu saí do “Dança” faltando um mês para acabar, então eu tive 30 dias para poder focar no álbum. Foi muito, já tinha muita música pronta, e o disco, que era para ter oito faixas acabou com 16 — conta. — Tem funk, tem trap e tem até uma música que é mais sertanejo misturado com piseiro e com funk. E daqui a um mês vem a versão DeLuxe do disco, com mais músicas.

Na terça, Daniel soltou um clipe repleto de sensualidade de “Não para”, faixa de “Sem música” com participação de Ludmilla. Os dois, por sinal, participarão, no próximo dia 13, do Rock in Rio – Lud com seu show no palco Mundo e o MC no Sunset, junto com a Funk Orquestra. E em breve, ele começa um novo projeto, um DVD com Dudu Borges, produtor de destaque do mundo sertanejo.

— Espero que Deus coloque a mão nesse disco, que eu acerte de várias músicas, que as pessoas possam ver mais um pouco do meu trabalho, bem mais do que elas já conhecem. E que eu seja reconhecido pela minha arte — diz Daniel, antes de subir ao Morro da Urca para a festa, na qual fez show para a família, amigos e convidados famosos como Rafa Kalimann, Lucy Alves e Nicole Bahls.

