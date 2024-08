Oasis pode faturar quase R$ 3 bilhões em apenas 14 shows de turnê; entenda

A- A+

O Oasis anunciou que voltará aos palcos em 2025 após um hiato de 15 anos, e os fãs especulam o motivo do retorno: Noel e Lima Gallagher fizeram as pazes? Estão precisando de dinheiro?

Os irmãos tiveram carreiras solo razoavelmente bem-sucedidas, mas nada que se compare ao sucesso que o Oasis fez na década de 90, quando se tornou uma das maiores bandas de rock de sua época. Não à toa, durante os 15 anos em que o grupo esteve separado, os fãs não deixaram de pedir um retorno - e as especulações sobre uma possível volta nunca cessaram.





É de se imaginar que a turnê do Oasis será um sucesso financeiro como Liam e Noel não viram nos últimos tempos. E talvez ainda maior do que o que viveram no auge da banda. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian pediu à Universidade de Birmingham para estimar quanto a volta do Oasis deverá arrecadar.

A estimativa da instituição chega aos £400 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões ou US$ 530 milhões) em vendas de ingressos e outros adicionais, com Liam e Noel ganhando £50 milhões (R$ 365 milhões) cada. É bom lembrar que a turnê, por enquanto, se resume a 14 shows em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda entre julho e agosto de 2025.

De acordo com o especialista da universidade ouvido pelo Guardian, Liam e Noel Gallagher podem dobrar seu patrimônio em semanas - e isso pode aumentar, é claro, caso a turnê seja ampliada para outros locais.

O valor dos ingressos para os primeiros 14 shows do Oasis ainda não foi anunciado, mas a impressa britânica especula que eles deverão custar em torno de £ 100/£ 140 (R$ 730/R$ 1022). Em 1995, quando o Oasis lançou o álbum "(What's the story) Morning Glory", os ingressos dos shows da banda no Reino Unido eram vendidos por cerca de £ 14 (R$ 102).

A longa ausência do Oasis, os projetos especiais lançados em efemérides relacionadas ao grupo e até mesmo a vida íntima de Liam e Noel, seguida de perto pelos tabloides britânicos, ajudaram a fazer com que a lembrança do grupo continuasse viva para os fãs, o que ajuda a reforçar o valor do Oasis como produto cultural.

Caso os irmãos Gallagher decidam esticar a turnê do Oasis, o grupo pode até entrar no ranking das turnês mais lucrativas da História. Se em 14 shows a banda realmente faturar cerca de US$ 530 milhões, não é difícil imaginar Liam e Noel na lista abaixo.

Veja o ranking completo das turnês mais lucrativas da história:

Taylor Swift - The Eras Tour (US$ 1,04 bilhão);

Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (US$ 939,1 milhões);

Ed Sheeran - The Divide Tour (US$ 776 milhões);

U2 - U2 360º Tour (US$ 736 milhões);

Harry Styles - Love On Tour (US$ 590,3 milhões);

Guns N' Roses - Not In This Lifetime… Tour (US$ 584 milhões);

Coldplay - Music of The Spheres World Tour (US$ 561,2 milhões);

The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (US$ 558 milhões);

The Rolling Stones - No Filter Tour (US$ 547 milhões);

Coldplay - A Head Full Of Dreams Tour (US$ 524 milhões).

