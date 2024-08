A- A+

MÚSICA Oasis: entenda como divórcio de R$ 145,9 milhões impulsionou retorno da banda Noel Gallagher foi convencido a retomar parceria musical com o irmão Liam diante da necessidade de quitar gastos com processo de separação

A tão aguardada reunião do grupo Oasis está a caminho, como confirmaram os irmãos Liam e Noel Gallagher. Sim, os irmãos briguentos que deram fim à bem-sucedida formação musical, há 15 anos, devido a uma briga homérica no meio de um festival de música em Paris enterraram as desavenças familiares.



Eles receberem a promessa de um pagamento de 50 milhões de libras (o equivalente a R$ 364,8 milhões) para realizarem uma turnê global, com início em julho de 2025. O principal motivo para o aceite? Um divórcio.

Nos últimos anos, Liam, de 51 anos, vinha mostrando interesse em fazer as pazes com o irmão — e em resgatar a antiga parceria musical com ele —, mas Noel desdenhava da ideia. Liam, notoriamente, nunca se deu bem com a ex-mulher de Noel, a empresária Sara MacDonald, e teve uma série de discussões públicas com a ex-cunhada.



Ele até insinuou que ela era a razão pela qual uma reunião do Oasis jamais aconteceria novamente, deixando Noel furioso com os insultos. Estava aí, aliás, parte dos motivos para as constantes trocas de farpas (públicas) entre os dois.

Pois bem, tudo mudou em 2023. Após Noel e Sara se separarem — em divórcio que custou 20 milhões de libras (o equivalente a R$ 145,9 milhões) —, o irmão mais velho da família Gallagher foi persuadido, enfim, a retomar a parceria musical com Noel diante da necessidade de quitar dívidas e prejuízos derivados de gastos com advogados e partilhas de bens no processo de separação.



A informação foi revelada, nesta semana, pelo jornal britânico "Daily Mail".

Noel e Sara revelaram a separação em janeiro de 2023, após quase 12 anos de casamento. Numa declaração à época, ambos enfatizaram que os dois filhos "continuam sendo a prioridade" deles.



Os dois, que se conheceram em 2000 num clube em Ibiza, são pais de Donovan, de 17 anos, e Sonny, de 14. Noel também tem uma filha, Anais, de 14, fruto de seu antigo relacionamento com Meg Matthews.

